El regreso triunfal de Keanu Reeves

Una tumultuosa vida personal hicieron de Keanu Reeves un hombre reservado y hasta aislado de la vida pública. Pero un hombre encantador como él, difícilmente es ignorado. Este día llega a sus 55 años de edad y para muchos ya es el madurito más codiciado, de hecho, es apodado cariñosamente como "el novio de Internet".

Una prueba de ello es un video que un usuario del metro de Nueva York grabó hace una década. En él, aparece el actor cediendo su sitio a una mujer cargada con bolsas. Pese a los años, el video supera actualmente las 20 millones de visualizaciones en YouTube. Los medios y usuarios de internet saben que Reeves es un valor seguro pero cuidado, porque pese a que en Twitter hay cuentas con nombres como "Keanu haciendo cosas", el intérprete sigue siendo muy celoso con su intimidad.

Para algunos críticos de cine, Keanu brilla con luz propia y no es para menos. El canadiense de origen libanés ha forjado una fortuna con la que podría vivir tranquilamente el resto de sus días, pero no. Él prefiere la austeridad y sencillez. Eso sí, ante las cámaras es un hombre afilado con sus personajes, exigente y, por qué no, hasta seductor.

Ascenso, caída y apogeo

Reeves, uno de los rostros más conocidos de la primera década de los 2000 gracias a la saga "Matrix", a la que pronto regresará; ha pasado la última década lejos de los éxitos de taquilla: una evanescencia que contrasta con su protagonismo en las redes sociales, donde lleva una década generando pasiones.

En 2010, un "paparazzi" estadounidense lo fotografió comiendo un sandwich, solo y aparentemente triste, en un banco neoyorquino. Cuando se viralizó la imagen, la comunidad de internautas quiso animarle y, desde ese año, el 15 de junio se celebra en la red el día internacional de "Animar a Keanu".

Sin embargo, el éxito de Reeves en internet ha sido inversamente proporcional al de sus estrenos en taquilla: en la última década, el actor ha participado en más de 20 proyectos sin pena ni gloria. Pero este año es diferente. El 2019 lo ha regresado a los focos, en parte por el regreso a los cines de sagas de éxito en los 2000, como "Toy Story" o "Matrix", de la que se acaba de anunciar una cuarta entrega. Reeves volverá a ponerse en la piel de Neo, el personaje que lo convirtió en el actor mejor pagado por una sola cinta.

Otro de sus papeles estrellas es el del asesino John Wick. En una entrevista con Efe dijo que es uno de los que más ha disfrutado interpretando: "A John le dan palizas muy serias. Nada le detiene y sigue luchando. Tiene ese deseo de seguir adelante. Es una metáfora, intensificada y exagerada, de los retos diarios para cualquiera", explicó en 2017.