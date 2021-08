El reguetón no para

El boom del reguetón está lejos de caducar. Todo indica que, cada día que pasa, toma más fuerza y la clave, para muchos, de este éxito arrollador es la hermandad entre todos los artistas. Las colaboraciones con colegas ya sea dentro del mismo género o influyentes como Selena Gómez, también tiene mucho que ver. Pero, parece que ni la pandemia ha podido frenar sus creaciones. Acá un resumen de lo que ha sido lanzado en los últimos días y lo que está por venir para las próximas semanas.

Nicky Jam lanzó Infinity"

El veterano reguetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam lanzó su nuevo disco, "Infinity", con las colaboraciones de otros reconocidos artistas latinos, como Romeo Santos, Jhay Cortez, Manuel Turizo, El Alfa, Myke Towers y Rios. "Infinity es el álbum más versátil de Nicky Jam hasta el momento, y lleva al oyente en un viaje a través de todos los géneros que ha dominado a lo largo de su carrera", destaca un comunicado de prensa.

El disco arranca con "Magnum", un tema de reguetón con el sonido de la vieja escuela, de Nick Jam junto a Jhay Cortez.

Aparte de este nuevo álbum, Nicky Jam anunció su próxima gira de espectáculos, "Infinity Tour 2022". Será la primera gira oficial de Nicky Jam después de la pandemia y que llegará a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá.

J Balvin listo para lanzar “Jose”

J Balvin, uno de los músicos de reguetón más populares del momento, ha puesto fecha y nombre a su nuevo trabajo, “Jose”, que verá la luz el próximo 10 de septiembre. El artista colombiano también reveló la imagen que acompañará este nuevo trabajo y publica un nuevo sencillo, “Perra”, junto a la rapera dominicana Tokischa, cuyo videoclip llegará pronto, según ha señalado el artista en Instagram.

El título del nuevo trabajo hace referencia al nombre de pila del cantante, que se llama José lvaro Osorio Balvin. En la imagen que ilustrará el disco se le puede ver con gafas coloridas con el lema “Happy to see you” (Feliz de verte).

"Jose", que está ya disponible en preventa, es el quinto álbum del artista colombiano tras “Colores” (2020), Oasis (2019), Vibras (2018), “Energía” (2016) y “La familia” (2013).



Dalex avanza con "Pa'namá"

El cantante urbano puertorriqueño Dalex lanzó su nuevo sencillo y video musical "Panamá", que formará parte de su próximo EP, "Unisex". "Estoy muy emocionado de lanzar esta canción. Panamá es todo vibras, y es una canción tan divertida, sexy y atrevida que espero que haga que la gente se relaje y disfrute del momento", dijo Dalex en un comunicado de prensa.

"Pa'namá" llega después de "Se Le Ve" una colaboración con Dímelo Flow, Sech, Lenny Tavárez, Arcángel, De La Ghetto y Justin Quiles.

El video musical de "Pa'namá" fue dirigido por Joel De León y muestra a Dalex en lo que parece ser una fiesta de disfraces atrevidos donde todos ocultan su identidad excepto él. Dalex comenzó su carrera musical en 2010 como parte del dúo Jayma y Dalex.

Mau y Ricky vienen renovados

Los cantautores venezolanos Mau y Ricky aseguraron que se sienten muy agradecidos y "renovados" con las nuevas generaciones de talentos argentinos como María Becerra, con quien grabaron su nuevo sencillo "Mal Acostumbrao".

Los hijos mayores de Ricardo Montaner contaron que para ellos cantar con nuevos talentos, incluso menores que ellos, es tan gratificante como hacerlo con artistas consolidados, porque al final la materia prima es la canción.

Aseguraron que hoy en día "la música habla por sí sola" y lo "más importante es la canción", no con quién se cante. "El néctar es la canción", precisaron, al señalar que en el caso de María Becerra la trabajaron juntos.

El dúo venezolano explicó que han podido renovarse, salir de su zona de confort y evolucionar así en su carrera.



Selena Gómez y Camilo tienen "conexión "

Selena Gómez y Camilo presentaron su primera colaboración juntos con la canción pop "999", un sencillo escrito por el artista colombiano que se estrena con videoclip y en el que muestran "una conexión verdadera a la hora de interpretar la letra".

"Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo exponer sus verdaderas emociones y sentimientos, con lo que conectamos de inmediato. No podría estar más emocionada de colaborar con él", dijo en un comunicado la también actriz al presentar el tema.

La canción está producida por Edgar Barrera, ganador de los premios Grammy y Latin Grammy, junto con A.C. y el propio Camilo, quien reveló que fue escrita "pensando en la sonoridad" de la voz de su compañera.



Bad Bunny, el que nadie para

Bad Bunny lanzó hace unos días un nuevo sencillo, "De Museo", después de que a principios de junio presentara el tema "Yonaguni". Bad Bunny arranca "De Museo" planteando que "un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona" y que, pese a todo el dinero que ostenta o las mujeres que podría tener por su fama, "la envidia no vive con nosotros se muere".

De Museo" es el tercer tema que Bad Bunny presenta en los primeros siete meses de 2021, a pesar de que no tenía planificado publicar música este año, según admitió en una entrevista con Apple Music a principios de junio cuando lanzó "Yonaguni".