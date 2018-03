¡El remedio perfecto! Con doctores así, cómo no ir a pasar consulta

Just a man, armed with a smile, ready to take on the world #medicine #nyc Una foto publicada por Dr. Mike (@doctor.mike) el 14 de Sep de 2016 a la(s) 7:34 PDT

Dr. Gabriel Prado es un habilidoso neurocirujano y seguramente no saldrá de tus pensamientos.



El Dr. Flavio Fonseca no pude quejarse. Trabajo no le falta y tiene miles de admiradores.

Muchos no quieren ir al médico, pero a estos doctores no le han de faltar las pacientes. Aunque estos médicos están en el extranjero, gracias a las redes sociales su talento profesional e indiscutible atractivo los ha convertido en los doctores favoritos de Instagram.Ellos pasan horas y horas en vela por el bienestar de sus pacientes. Aunque claro, quizás a más de alguna le ha pasado que al verlos se olvidan de todos sus malestares.Para liberar estrés, estos doctores siguen una dieta balanceada y entrenamientos físicos bastante disciplinados.Hoy te presentamos a los doctores más sexis de Internet.El primero de la lista es, en su red social acumula más de 2 millones de seguidores. Pero tenemos una mala noticia: no está soltero. Él está muy enamorado de su novia la actual Miss Universo Pia Wurtzbach.El doctorademás de ejercer a favor de las vidas humanas, es fisicoculturista y en cuanto finaliza sus horas de turnos, va al gimnasio.cuida la salud dental y directamente desde Roma, Italia, muestra el día a día en su clínica.también es un especialista dental. Además es modelo profesional.es un joven médico que encanta a las personas con su mirada dulce. Adora escuchar música, estar con sus mascotas y correr al aire libre.vive en Canadá y es de origen sirio. Aunque hay días en los que pasa muy ocupadito no se olvida de salir con sus amistades y disfrutar del ambiente nocturno.