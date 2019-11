"El resplandor"10 datos que debes saber antes de ver "Doctor sleep"

El estreno mundial de "Doctor sleep" llega el 8 de noviembre y desde el lanzamiento de los primeros adelantos, despertó la incertidumbre. La película estelarizada por el británico Ewan McGregor llega como una secuela de "El resplandor" ("The Shining") la película que Stanley Kubrick adaptó al cine en 1980 del libro escrito por Stephen King en 1977.

"En mi adolescencia empecé a ver películas de horror pero enseguida me disgusté con ellas y no quise saber nada con el género. En aquel entonces se decía que El resplandor era la película de terror más escalofriante de la historia, por lo que no la quise ver. Pasaron algunos años hasta que me atreví", confesó el intérprete de 48 años en una entrevista publicada por La Vanguardia.

Con esta nueva versión, su director Mike Flanagan asumía el gran reto de ser coherente con lo visto en la versión cinematográfica y literaria de "El resplandor" y debía convencer a King de que su historia iría por buen camino. Como se sabe, el escritor ha declarado en diferentes ocasiones que odia la película que surgió de su novela. El realizador Flanagan contaba ya con la experiencia de haber realizado "El juego de Gerald" de 2017,y la serie "The Haunting of Hill House" de Netflix de 2018.

1. ¿Qué es "Doctor sleep"?

La historia fue escrita por Stephen King y se publicó en septiembre de 2013. Es la secuela de "El resplandor" de 1977. La novela narra la historia de un adulto Dan Torrance (el niño protagonista de "El resplandor") y de una niña de doce años llamada Abra Stone. El protagonista deberá salvar a la menor del Nudo Verdadero, un grupo de viajeros que se alimenta de niños que poseen el don del "resplandor".

2. Novedad

A diferencia de la adaptación de "El resplandor" -que no fue del agrado de King-, "Doctor sleep", la película, sí ha tenido el visto bueno del autor. Así lo dio a conocer el escritor en su cuenta de Twitter.

3. El actor original

Danny Lloyd, el actor que le dio vida al niño Dan Torrance en la película "El resplandor", se retiró de la actuación dos años después del estreno de la película de Kubrick. Sobre esta secuela cinematográfica, el hoy profesor de biología de 47 años de edad opinó: "El tráiler en primer lugar me sorprendió. Se ve muy bien. Tenía curiosidad ya que hay una línea muy fina que caminar entre Stephen King y Stanley Kubrick. Pero parece que encontraron la mejor manera de rendir un homenaje a ambos".

4. La razón del título

La historia se llama "Doctor sleep" porque el protagonista Danny Torrance utiliza su don conocido como el resplandor para ayudar a los ancianos a morir en paz cuando les llega su hora.

5. Fidelidad a la historia original

El director Mike Flanaga aseguró que la cinta de "Doctor sleep" tendrá una relación más directa con los libros de Stephen King que con la película de Kubrick, sin embargo los ojos críticos notaron que en el tráiler se ven varias escenas que usó el también director de "La naranja mecánica" en "El resplandor" de 1980.

6. Escenas erizantes

A propósito de escenas de "El resplandor" vistas en "Doctor sleep", Mike Flanagan no usó las originales de Kubrick sino que las recreó para esta nueva cinta. "Lo que puedo decir es que todo lo que usamos, nuestra intensión fue detallar, alabar y estar seguros que lo hacemos correctamente, con la esperanza de que incluso los cinéfilos más rabiosos no puedan notar la diferencia con algunos de nuestros cuadros y algunos los de él", declaró Flanagan.

7. La opinión del escritor

Sobre la película de "El resplandor", Stephen King declaró que no le gustó porque Kubrick desvirtuó la personalidad de Jack Torrance y lo mostró como un hombre desquiciado cuando él había planteado algo diferente en su libro de 1977. Asimismo, calificó de "misógino" el hecho de que el personaje de la esposa haya sido reducido al de una mujer "estúpida" que solo grita durante todo el filme.

8. Lugares icónicos

El Overlook Hotel, el mismo donde se desarrolla la historia de "El resplandor" de Kubrick, fue reconstruído para "Doctor sleep". El director usó los planos del fallecido director, los mismos que estaban guardados en una bodega de los estudios Warner.

9. Regresan los personajes

Los personajes de Dick Hallorann y Wendy Torrance también vuelven en "Doctor sleep" pero con otros actores: Alex Essoe en el papel que ocupó Shelley Duvall y Carl Lumbly sustituyendo a Scatman Crothers.

10. Con pie derecho

Hasta el momento, las críticas a "Doctor sleep" han sido positivas. La columnista Haleigh Foutch, de Collider, escribió que "es otra película de horror emocional provocado por el trama de Flanagan que me hizo llorar en público. Es comprensible que se aleje del libro bastante, pero mantiene el corazón de King justo donde tiene que estar".