El rey Kong reclama su isla

Un grupo de exploradores y soldados viajan a una isla no identificada en el Pacífico. Lo que no saben es que están ingresando en los dominios de varios monstruos, entre los que se incluye al mítico Kong.Se trata de “Kong: Isla Calavera”, cinta con la que el icónico gorila del cine vuelve a la gran pantalla. La primera vez que apareció en una cinta King Kong fue en 1933 y, desde entonces, ha protagonizado distintas aventuras.En esta cinta, Kong es el último de su especie. Mide 31 metros y todavía es un adolescente. Pero debe enfrentar a la bestia que mató a su familia para reclamar el trono.Otra de las criaturas que habitan la isla es el Skullcrawler, una criatura que se asemeja a una serpiente con brazos. También están la araña Madre Pataslargas, el Búfalo Sker, el Calamar de fango, la Mantis Espora y los Psicobuitres.Los medios especializados en cine han quedado cautivados con la nueva historia de Kong.“La sorpresa es que ‘Skull Island’ no es solo 10 veces mejor que ‘Jurassic World’, es una bestia original, entusiasta, espectacular y elegantemente diseñada”, dijo Owen Gleiberman en Variety.En sintonía, Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter, dijo sobre la película: “Todos los elementos necesarios están servidos en perfecta proporción, y el tiempo pasa volando, algo que raramente se puede decir de las películas de este tipo”.Algunos, sin embargo, no quedaron tan convencidos con la nueva propuesta. Aunque destacan los aspectos técnicos de la cinta, consideran que el guion es bastante flojo.“La tecnología moderna trae a un monstruo clásico de película a la vida con resultados satisfactorios, pero no se puede decir lo mismo de su tono irregular”, dijo Eric Kohn, de Indiewire.