El rey león vuelve a rugir con fuerza

"kernEl rey león", de Disney, dirigida por Jon Favreau, nos lleva a la sabana africana, donde un futuro rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes.

La batalla de la Roca del Rey se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde.

"Es una propiedad muy preciada", dice Favreau. "Disney tuvo mucho éxito con la versión animada original y, luego, con el musical de Broadway. Sabía que debía ser muy cuidadoso. Sentía una responsabilidad enorme por no arruinarla. Quería demostrar que podíamos ser respetuosos del material original y, a la vez, darle vida con técnicas y tecnologías alucinantes".

La película clásica de Disney de 1994 es ampliamente considerada una obra maestra y muy querida por los fanáticos en todo el mundo. La película ganó premios Óscar a mejor canción original por "Can You Feel the Love Tonight" (Elton John, Time Rice) y a mejor banda sonora original (Hans Zimmer). En 1997, la producción teatral inspirada en la película hizo su debut en Broadway y lleva ganados seis premios Tony. Veintidós años después, sigue siendo uno de los mayores éxitos de Broadway y, recientemente, alcanzó las 9,000 funciones.

Es como magia

Favreau, que ha admirado durante mucho tiempo el espíritu pionero de Walt Disney, fue un paso más allá a la hora de llevar "El rey león" a la pantalla grande, utilizando una forma muy evolucionada para narrar, que es una tecnología que combina técnicas cinematográficas de acción real con imágenes fotorrealistas generadas por computadora.

Los entornos se desarrollaron dentro de un motor de juego; las herramientas de realidad virtual de vanguardia le permitieron a Favreau recorrer el escenario virtual, explorar y montar tomas como si estuviera parado en África junto a Simba.

Según la productora, Karen Gilchrist, el director buscó que la película estuviera basada en la realidad y lo logró de formas inesperadas. "Él quería capturar esas cosas que son difíciles de explicar", comenta.

"Con el director de fotografía Caleb Deschanel a cargo de las ruedas o como técnico especializado en ‘dolly’ (plataforma móvil para la cámara), se consiguen esas cosas mágicas que suceden con el toque humano. A Jon le preocupaba no tener siempre la toma, el amanecer o el cielo perfectos".

Una vez que la película fue creada dentro de la realidad virtual, Favreau cambió de tema y dirigió la película durante el proceso de animación. Finalmente, el complejo equipo de artistas, técnicos, profesionales de acción real y animadores de vanguardia crearon lo que es, esencialmente, una nueva forma de hacer una película. Pero ¿es acción real o es animación? "Es difícil de explicar", opina Favreau. "Es como magia. Estamos reinventando la técnica".