El "ridículo" que Salma Hayek pasó con Eminem en la entrega de los Oscar

Aunque ya pasaron cuatro días desde que se realizara la entrega de los Premios Oscar de la Academia, poco a poco siguen saliendo las pequeñas y divertidas historias de lo ocurrido entre los asistentes al evento.

La actriz mexicana Salma Hayek ya nos había contado hace un par de días cómo tuvo que irse del after party de los Oscar (cuando apenas empezaba) directo a urgencias del hospital, cuando su amiga y mánager, Evelyn O'Neill, tuviera un accidente en el que terminó con la muñeca quebrada.

Este miércoles, otra nueva historia ha surgido en su cuenta de Instagram. Salma relató detalladamente la tremenda pena que pasó cuando se topó con el cantante Eminem en el backstage, luego de que este terminara su presentación. Ella tenía que entrar inmediatamente al escenario para anunciar la siguiente categoría y ganador y fue ahí cuando se cruzaron.

"Mientras él salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí", escribió la protagonista de "Frida".

Muy apenada, ella intentó limpiarlo y, en un impulsivo reflejo, lo abrazó y le dijo: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!", siguió relatando, aunque dijo sentirse muy decepcionada de haber "hecho el ridículo" con el cantante.

Sin embargo, y para su alegre sorpresa (de la que se enteró luego), parece que a Eminem no solo no le importó que lo empapara con el agua, sino que además su encuentro con Salma fue una de las mejores cosas que le ocurriera esa noche.

Cuando la revista Rolling Stone le preguntó a Eminem si había pasado bien la velada y su presentación, él respondió: "Absolutamente, tuve que abrazar a Salma Hayek!"



"Eminem, eres grande", escribó aliviada la actriz.