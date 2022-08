El salvadoreño que podría ser el gemelo de Christian Nodal

Recientemente el salvadoreño Luis José Urías Padilla, de 37 años, se viralizó en TikTok luego de subir unos videos a la red social usando un filtro que hace referencia a los tatuajes que Christian Nodal tiene en su rostro.

Al impresionar por su parecido con el cantante mexicano, el chef Urías decidió replicar el estilo y los tatuajes de Nodal hasta convertirse en su doble. En un video publicado en sus redes sociales, se puede ver su proceso de transformación.

“Todo comenzó como una broma, pues la verdad no creo que me parezca tanto, pero me da gusto pues es un artista con gran trayectoria que además de cantar escribe, cuando lo imité lo hice con mucho respeto”, escribió el salvadoreño a través de su perfil de Instagram.

En una reciente entrevista con el programa “Hoy día” de Telemundo, el chef Urías contó que hacerse los tatuajes temporales como los de Christian Nodal le toman aproximadamente 45 minutos, un trabajo de Start tattoo studio.

También aseguró que detrás de esa caracterización existen otras facetas. Es padre de tres hijos, chef especializado en asados y propietario de la escuela de gastronomía “Garnish”. También forma parte de la sección de cocina en el programa matutino “Arriba mi gente”. Mismo que le pidió ir caracterizado de Christian Nodal en una ocasión.