"El señor de los cielos": actor se declaró transgénero y ahora se llama Karla Sofía

El actor español Carlos Gascón, quien integró el elenco de la telenovela "El señor de los cielos" y encarnó a Peter en la película mexicana "Nosotros los Nobles", presentó su libro "Karsia. Una historia extraordinaria", en él habla de lo difícil que ha sido su transformación de hombre a mujer. El video, de quien ahora se llama Karla Sofía, está disponible en Facebook.

"Lo que ocurrió anoche arriba de ese escenario fue algo maravilloso en mi vida, una conversación hermosa con todos ustedes iluminada por la magia de las estrellas, que mereció ser escuchada por quienes carecen de amor y respeto. Hicimos un gran esfuerzo de ilusión entre muchas personas para presentar este libro, esta KARSIA con letras mayúsculas.

Espero, de verdad, que valoren esta obra como lo que es, la mejor y más hermosa de mi creaciones. Que la sientan, que la disfruten tanto como me ha hecho sentir y disfrutar a mí. Gracias por tanto a todos ustedes, a los que estuvieron, a los que no, a quienes me emocionaron con sus palabras y a quienes me dieron su tiempo y su amor. GRACIAS. @studioessence.mx @graceguzmanlopez @telondeasfalto @desireenavarro04 @dsactriz Larisa @ediciones_uranomx Gracias @rpgphoto por tus maravillosas fotografías, tu cariño y amistad siempre desinteresada", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

A finales de agosto, el actor compartió una imagen en la que aparece con barba y cabello largo, y enfatizó que hasta ese momento la gente solo podría especular sobre su vida, ya que él no había dado aún ninguna declaración.

En el mencionado video que circula en Facebook, Gascón reveló que su cambio de género se inspiró en Caitlyn Jenner y la cantante mexicana Felicia Garza.

"El otro día alguien dijo lo más coherente que nadie me ha dicho hasta ahora, "no entiendo nada de tu vida". Eso es lo correcto porque yo no he dado explicaciones sobre ella a nadie, son los demás los que hablan, los que especulan y los que interpretan mis textos y mis fotografías", agregó.

DE ESPAÑA A MÉXICO

Gascón nació en Madrid el 31 de marzo de 1972. A finales de los años ochenta participó en series y programas de tv.

Tras su labor en algunas series españolas como "El Pasado es Mañana" y "El Súper", en 2009 llegó a México para dar vida a Branko, el gitano de "Corazón Salvaje".

"Llena de amor" y "Una familia con suerte" fueron otros de sus títulos en Televisa.