El talento latino se apodera del show de medio tiempo del Super Bowl

Entre canciones de sus inicios y actuales, Shakira inició el show de medio tiempo. El rojo predominó en el escenario. Bad bunny acompañó a la artista colombiana.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl LIV. | Foto: EFE

Posteriormente, Jennifer López hizo su aparición y junto a ella cantó J Balvin.

Jennifer López se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl LIV. | Foto: EFE

Ambas son las primeras cantantes de origen latino que protagonizan juntas el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo que más teleaudiencia capta en Estados Unidos.

Para finalizar el show, Shakira junto a Jlo interpretaron la canción oficial de la Copa Mundial de 2010, “Waka Waka”.

Shakira y Jlo se abrazan mientras actúan durante el medio tiempo del Super Bowl LIV. | Foto: EFE

So excited to share the stage with you tonight @Shakira! ✨��✨ Let’s show the world what two little Latin girls can do. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV pic.twitter.com/89kag95s5i — Jennifer Lopez (@JLo) February 2, 2020

Entre los artistas que se pronunciaron previo al show fue Lady Gaga y dijo que "será mejor que no escuche playback (pregrabado)" en el espectáculo.

Nadie antes había lanzado esa advertencia a los cantantes que protagonizan el espectáculo de medio tiempo como la estadounidense lo hizo con las cantantes latinas.