El trabajo de ensueño del fanático al que le pagan por ver "Los Simpson"

El joven británico Alexander Townley, de 26 años, ha sido toda la vida un fanático de la serie estadounidense Los Simpson y esa fidelidad a la familia de Homero, Marge y sus hijos, en su caso, ha rendido frutos.

Esto porque ahora le pagan por ver los diferentes capítulos de esta longeva serie animada. Y no es un pago cualquiera, pues Townley recibe el equivalente a 6.804 dólares por observar y analizar todos los episodios.

Conocido en su entorno por esta afición, Townley -nacido en Nottingham- se enteró del empleo debido a que muchos de sus allegados vieron el anuncio que solicitaba personas como él, que siguieran esta serie y pudieran analizar sus predicciones para el futuro. El primero en etiquetarlo en el anuncio fue su hermano, pero no fue el único.

"Todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie", explicó Townley, según medios como Jam Press. Fue el motivo por el que, además de su hermano, casi una decena de personas le reenvió el anuncio.

Una vez elegido para el trabajo, el fanático debe analizar críticamente cada episodio. "Y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envián cada semana. ¿A quién no le gustaría?", declaró Townley, que trabaja además en una cafetería.

Aunque, reconoce que verlo como trabajo resultó ser una experiencia diferente a la del simple fanático: "No es tan sencillo -explicó-. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra".

Así, este seguidor de Los Simpson se ha convertido en un cazador de las famosas predicciones por las que la serie es famosa. Ha llegado a ver hasta 30 capítulos en un día, en busca de detalles que puedan ser vistos como predicciones hechas por esta serie, en vista de que, le han atribuido esta posibilidad de ver el futuro desde la animación en casos como el atentado a las Torres Gemelas del 2001 y la pandemia.