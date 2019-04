El tráiler de "Joker", con Joaquín Phoenix, aumentó la expectación

Warner Bros ha dado a conocer este miércoles el tráiler de la película "Joker", protagonizada por Joaquín Phoenix.

El actor da vida a Arthur Fleck antes de que este se convierta en el conocido villano de DC Comics. En el avance se puede ver a Fleck bailando con su madre, ayudándola a tomar un baño, trabajando como payaso y siendo golpeado por acosadores. En definitiva, aparece como una víctima. "Mi madre siempre me dijo que tengo que poner mi mejor sonrisa", se escucha decir al comienzo. Y añade: "Tenía un propósito, traer risas y alegrías al mundo". "¿Soy yo o las cosas se están poniendo cada vez más locas?", se pregunta después de que un grupo de niños roba un cartel de una tienda y lo golpea con él en la cabeza. El "thriller" sobre este villano —que ya interpretaron en la gran pantalla Jack Nicholson, Jared Leto y el fallecido Heath Ledger, quien ganó un Óscar póstumo por su papel— se estrenará el próximo 4 de octubre.

"No tengo mucho que decir sobre esta película porque aún está tomando forma, pero también porque quiero que sea una sorpresa", ha dicho el director Todd Phillips en la presentación del tráiler, en una conferencia que ha reunido a productores, distribuidores y dueños de salas de cine en Las Vegas. "Mucho se ha dicho de lo que este filme es y lo que no, y la mayoría no sido acertado. Me imagino que es algo que esperar cuando te propones hacer la historia sobre los inicios de un personaje amado cuyo origen no es definitivo", añadió.

Máxima expectación

Phillips también ha calificado de "tragedia" el género de la película, en la que Penny Fleck, la madre de Arthur Fleck, jugará un papel importante en el viaje a la locura del protagonista, según se puede ver en el tráiler. En él, aparece el conocido villano viviendo momentos de felicidad junto con su progenitora. La relación maternofilial, por tanto, será uno de los detonantes del cambio de personalidad del Joker.

Phoenix está acostumbrado a recrearse en el tormento de sus personajes. Lo hizo cuando dio vida al acabado Thomas Pynchon en "Inherent Vice" (2014), cuando se metió en la piel del emperador romano Cómodo, en "Gladiator" (2000), cuando dio vida a un solitario escritor en "Her" (2013) o cuando se interpretó a sí mismo en el falso documental "I’m Still Here" (2010).

Más allá de las críticas que despertó en un principio el maquillaje del actor, nadie duda de las dotes interpretativas de Phoenix. Algunos incluso le dan la estatuilla desde ya: "Gran elección, será un Óscar".