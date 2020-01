El video de modelo Jailyne Ojeda ejercitándose en leggins que remarcan sus curvas

Jailyne Ojeda regaló a sus casi 11 millones de seguidores de Instagram una sensual publicación en la que presumió sus prominentes curvas y de paso dejó sin respiración a más de uno.

Hace unos días, la modelo compartió un video en el que se le puede observar ejercitándose con unos ajustados y coloridos leggins que resaltaron a la perfección sus piernas de tentación y su prominente trasero.

“Thank you to @bufboi_athletics for having so much patience with me, I travel so much so it’s hard to come in a lot but he doesn’t give up on me btw stretching before and after a work out is key find all my work out videos on my app! Jailynefans.com (click app highlight)”, escribió la joven en el clip que hasta el momento acumula más de 575 mil visualizaciones y miles de piropos, incluso, hasta de la propia Alexa Dellanos.

Días antes, la sexy mexicana había presumido una candente fotografía con un diminuto atuendo color nude que resaltó su anatomía.



