El “wtf moment” en que Ed Sheeran se emborrachó y golpeó a Justin Bieber

En una entrevista con el periódico The Guardian , Ed Sheeran confesó cómo una noche, borracho, golpeó con un palo de golf al también cantante Justin Bieber.Sheeran contó que habían estado en un bar de Japón y que mientras Bieber solo bebió agua, él se pasó de tragos. Posteriormente visitaron un campo de golf; allí Bieber se tumbó en el suelo y se colocó la pelota de golf en la boca. "Me dijo que golpeara la pelota", narró.La estrella masculina del momento no consiguió balancearse equilibradamente y de pronto escuchó el desagradable sonido del golpe, mientras los guardias de seguridad lo miraban con una aterrorizante expresión."Le di una paliza a Justin Bieber en la mejilla con un palo de golf. Eso fue uno de esos momentos en los que piensas "¿Qué diablos?"", dijo.Pobre Justin, tal parece que no solo el amor lo golpea feo.