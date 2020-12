Eleazar Gómez amenaza desde la cárcel a su ex para que lo perdone pero ella se mantiene firme

Después de pasado un mes y semanas desde que el actor mexicano Eleazar Gómez fuera acusado y detenido por supuesta violencia intrafamiliar, el hermano de la demandante contó en una entrevista para una revista mexicana, TVyNovelas, que Eleazar ha estado en contacto con su ex pareja desde la cárcel y que este le exige que le otorgue el perdón.

Fran Valenzuela, hermano de la artista peruana, reveló que Eleazar, además de pedirle a su hermana que lo absuelva, también la amenazó.

“Cuando hubo un ofrecimiento de 'Vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?', mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesitaba nada (…) Yo ahorita estoy solucionando cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado... no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño.

En ese momento le dijo: 'Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!'. Lógicamente lo primero que hice fue regresar a vivir con ella. Ahora mi hermana está sola y me da miedo… ¿cómo es que este señor (Eleazar) ha seguido con el celular en todo momento? A mi hermana le ha estado diciendo 'Soluciona las cosas' y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él”, enfatizó Fran.

"El cree que no ha hecho nada malo, le dice '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡tengo que ir a trabajar, ya apúrate!', '¡Ven y da el perdón!'". Ni siquiera es bueno para decir: “¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar”, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”.

También, con un poco de vergüenza, Fran comentó en la entrevista que hubo un momento en el que él mismo le dijo a su hermana que no accionara en contra de Eliazar, ya que eso afectaría la carrera de él, pero resaltó que Stephanie, muy valiente, no titubeó en ningún momento sobre su decisión.

“En algún momento le dije a ella 'Él va a perder su trabajo' y se enojó conmigo porque me dijo que estaba queriendo justificar yo también el actuar de ese señor, porque lo que mi hermana me dice es que él la quiso matar, la quiso ahorcar. Al final terminó desnuda, corriendo y los vecinos la ayudaron, pero si la hubieran ahorcado, estaríamos velando a mi hermana”, finalizó.

Esa es la realidad de muchas mujeres alrededor del mundo, que son maltratadas, y sumado a ello cuando con mucho valor deciden denunciar, luego se les juntan muchos otros problemas; amenazas, señalamientos por parte de conocidos, amigos e incluso familia.

Sin embargo, en el caso de Elizar y Valenzuela, la demandante parece firme en su decisión y a raíz de eso, otras ex novias del actor testificaron que también habían sido violentadas por el actor quien se encuentra detenido en una prisión de México.