Elena Tablada habló, por primera vez, sobre su mala relación con David Bisbal

Elena Tablada, ex pareja de David Bisbal y madre de Ella, la hija del español, concedió una entrevista a la revista ¡Hola! y reveló, por primera vez, varios detalles de la mala relación con el cantante.

"En nuestro comienzo, David tendría que haber dado la cara por mí y decir: 'No, no se interpuso entre Chenoa y yo. Nosotros ya habíamos acabado antes'. Cuando iba a las galas, tenía que acceder por la puerta de atrás, y en los conciertos me tenía que quedar escondida en la furgoneta. Todo era difícil y antinatural", contó Tablada refiriéndose a la relación que comenzó con ella, supuestamente, sin haber roto aún con la ex competidora de Operación Triunfo.

Las declaraciones de Elena Tablada llegan ocho años después de haber roto con el almerience.