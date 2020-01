Elizabeth Gutiérrez posó de espaldas y sus leggings ya son una noticia candela

Elizabeth Gutiérrez sigue fortaleciendo su faceta como empresaria y ahora suma una nueva colaboración en el mundo de la moda, pero esta vez en el área deportiva junto a su amiga la famosa diseñadora Claudia Zuleta.

"Hola a todos!!! Les tengo una sorpresita! Solo faltan 2 días para que mi colaboración con @claudiafashions esté disponible en http://www.ShoppingwithClaudia.com • BeFit x Anzata es una colección de fashion sportswear diseñado para celebrar la figura de la mujer. Todas merecemos sentirnos bellas y con confianza en nosotras mismas. I can’t wait for you guys to see this! #BeFitxAnzata", escribió la ex protagonista de telenovelas.

Elizabeth ha enfundado sus curvas con un conjunto que parece llevar incluido el sostén deportivo, ya que al posar de espaldas se ha podido ver que ella literalmente no lleva sostén encima.

A la altura de su trasero el legging de la actriz expone su silueta, haciendo que muchos recuerden los atrevidos conjuntos con los que se ejercita Yanet García que suelen marcar casi que en alta definición su anatomía por detrás.



