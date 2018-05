Elizabeth Olsen expresó su descontento con el escote de su vestuario en “Avengers: Infinity War”

Es una de las actrices que ha visto ascender su fama a raíz del éxito total de la saga de “Avengers”, del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), pero no por ello deja de ser crítica con respecto al mensaje que la industria del cine sigue emitiendo sobre la valoración del papel de la mujer en la sociedad.

Se trata de Elizabeth Olsen, quien interpreta a la “Bruja Escarlata” y que, desde su aparición en la cinta “Avengers: Era de Ultrón”, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans del UCM, debido a su excelente desenvolvimiento como la joven con poderes psíquicos que vive una constante lucha por aceptar su realidad como “alterada”.

Sin embargo, en una reciente entrevista para la revista “Elle”, Olsen señaló que está descontenta con el escote pronunciado que usa en su vestimenta de superhéroe, algo que calificó como “no representativo” del carácter verdadero de una mujer y su rol para salvar el mundo.

Afiche de la película en el que aparece Olsen como la "Bruja Escarlata".

“Me gustan los corsés, pero me gustaría que fueran más altos. Todos tienen capas o elementos que los cubren. Me gustaría que mi traje me cubriera un poco más”, señaló Olsen, agregando que, incluso, hay bromas dentro del casting porque es la única que utiliza un escote de todo el elenco femenino de los superhéroes que luchan por salvar el Universo.

“Es un poco molesto. Pero luego veo el traje original de mi personaje y pienso en el enorme esfuerzo que la producción ha hecho por evolucionar el disfraz y evitar que solo se trate de un leotardo ceñido al cuerpo y una diadema. Es un traje horrible (el original), por lo que entiendo que mi traje implica un esfuerzo por no estereotipar a la mujer”, comentó.

Sin embargo, pese a esto, Olsen enfatizó que “ese traje (el de la película) no es representativo de la mujer”. “Se trata de una imagen icónica, pero que no comunica el verdadero valor de una mujer, que va más allá de su atractivo físico”, declaró.

Pese a ello, Olsen alabó la producción de la cinta y el papel que brindan a las mujeres en ella, al presentarlas como “igual de fuertes e influyentes que los hombres”, por lo que resta importancia al detalle del traje y la vestimenta, aunque sí agregó que “ojalá en un futuro se tengan cambios más significativos de los que ya se lograron”, con respecto a la imagen de la mujer en el cine.

Diseño original del personaje según los cómics.