Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris, ficha como modelo de IMG Models

Foto: Instagram

Ella Emhoff es la hijastra de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y a los 21 se convirtió en el nuevo rostro de IMG Models, una de las agencias de modelos más prestigiosas del mundo.

La joven es considerada una influencer en el mundo de la moda, de hecho, actualmente está estudiando su último año en la prestigiosa escuela de diseño de Nueva York, Parsons, y pronto iniciará su trabajo de tesis.

Emhoff es una apasionada por crear prendas únicas, especialmente en ropa tejida. A través de sus redes sociales muestra su talento al mundo, luciendo ella misma sus creaciones; desde bolsos hasta sombreros y tops tejidos con lana de colores y diseños inspirados en la cultura pop.

Foto: Instagram

Su fichaje con IMG Models llegó luego de que una fotografía de ella se hiciera viral en redes sociales en donde aparece luciendo un elegantísimo abrigo de Miu Miu en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris.

Foto: GettyImages

El presidente de IMG Models, Iván Bart, explicó a The New York Times que la industria ya no se trata solo de "cuerpo, tamaño o género, sino de la autenticidad". Bart asegura que los consumidores ahora buscan y siguen a personas auténticas y con las que pueden estar en contacto a través de las redes sociales, tal cual lo hace Ella.

Foto: GettyImages

Es a través de Instagram donde la influencer exhibe sus creaciones, que generalmente son prendas tejidas y según el medio La Nación, de Argentina, Emhoff está organizando una rifa a beneficio de una fundación que ayuda a personas afroamericanas trans.

Una de las proyecciones de la joven es lanzar su propia marca de ropa y venderla a través de internet, sin embargo, será el tiempo y su experiencia en IMG Models los que definirán si Ella mantiene su meta o no.