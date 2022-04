Ella es Maye Musk, la glamorosa topmodel y mamá de Elon Musk ¿Lo sabías? [+FOTOS]

Maye Musk es digna de admirar. Con sus 74 años recién cumplidos -el pasado 19 de abril- es una de las supermodelos de mayor edad aún activas y orgullosas de su edad. Su belleza es incuestionable, misma que la de su hermana gemela Kaye.

Nacida en Canadá, la también escritora y nutricionista, inició su carrera en el mundo del modelaje a los 15 años, mientras los fines de semana trabajaba como modelo de pasarela y para catálogos. Cinco años más tarde, se presentó al concurso de belleza 1969 Miss Sudáfrica.

Foto: Fanpage Maye Musk

A los 21, en 1970, se casó con el padre de Elon (y también padre de sus hermanos Kimbal y Tosca) Errol Musk, un ingeniero sudafricano a quien conoció en la escuela secundaria. En 1979 para escapar de los maltratos de su esposo se divorció y se mudó a Durban.

Tras el divorcio comenzó a trabajar como modelo de tallas grandes. Se puso a dieta y en un año perdió los 40 libras para volver a su talla anterior. En 1989, en busca de un futuro mejor Maye regresó con todos sus hijos a Canadá. Pero el comienzo, no fue nada fácil.

Estando en Sudáfrica, Maye se graduó de licenciatura en Dietética de la universidad de Pretoria; y obtuvo una maestría en dietética de la Universidad del Estado Libre de Orange en Sudáfrica. Ya en Canadá, trabajó como investigadora en la Universidad de Toronto e impartió clases de nutrición y modelaje; además trabajaba como asesora nutricionista y estudiaba para su segunda maestría, siempre en el área dietética.

Maye, que en Instagram es seguida por más de 560 mil personas, fue la primera dietista que apareció en cajas de cereales Special K, además ha particiado en anuncios de Revlon, Target, o Virgin America. También ha sido parte de diversos fashion week.

Además apareció en la portada de la revista Elle, también protagonizó la portada de la revista Time, en la que apareció desnuda para un especial sobre salud y en la portada de revista de New York en 2011 con un falso vientre de embarazada en la que recreó la famosa foto de Demi Moore por Annie Leibovitz.

Portada de la revista New York.

A sus 67 años, en 2015 firmó contrato con IMG Models y 2017, a sus 69 años, se convirtió en la modelo principal de más edad para la marca CoverGirl.

Algunas portadas que Maye ha protagonizado.

Actualmente es embajadora de la ONG Big Green, que construye huertos escolares y también de Dress for Success que ayuda a mujeres a obtener su independencia económica mediante una red de apoyo, programas de desarrollo personal y desarrollo y proporcionando ropa de trabajo.

Su último libro, lanzado en 2019 fue "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" (Una mujer hace un plan: Consejos para una vida de aventuras, belleza y éxito).

Maye, también apareció en el video de Beyoncé, "Haunted".