¿Ella pudo ser la Primera Dama de EUA? ¡Mira de quién se trata!

“El teléfono sonó en mi remolque y contesté. ‘¡Hola, soy Donald Trump!’, dijo alguien al otro lado de la línea. ‘¿En serio?, ¿En qué puedo ayudarte?’, contesté”. Así confesó la actriz Emma Thompson una experiencia vivida el año 1998, cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al invitó a “una cita”.La ganadora de un Oscar confesó estas palabras en una entrevista para la televisión sueca, la cual fue recopilada por la cadena informativa ABC News. Según Thompson, esto sucedió tras el anuncio que hizo Trump sobre su divorcio con su segunda esposa, Marla Maples.La invitación de Trump llevó mientras Thompson se encontraba filmando la película “Primary Colors”, una producción que narraba la historia de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992. Curiosamente, Thompson interpretaba a un papel inspirado en Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton y rival de Trump en las últimas elecciones presidenciales en EUA."Él dijo, 'Sí, me pregunto si podría ofrecerte un alojamiento en una de mis Torres de Trump. Son muy cómodos.' Y le dije: '¿Por qué me estás ofreciendo un lugar donde quedarme, en mi remolque?' ", continuó relatando la actriz. "Creo que nos iríamos muy bien, tal vez podríamos cenar alguna vez", comentó que respondió Trump a sus cuestionamientos.Sin saber qué hacer, Thompson dijo que respondió con un simple: “'OK, bueno, te responderé luego'", algo que, evidentemente, nunca hizo. “¡Hubiera sido increíble! ¿Te imaginas dónde estuviera ahora?”, continuó bromeando la actriz.Emma Thompson, de 57 años, es una actriz, comediante y guionista británica, conocida por sus papeles en “Fortunes of War2 (1987) y “Enrique V (1989)”. En 1992 realizó una destacada aparición en el drama “Howards End”, cinta por la cual ganó el Óscar a la mejor actriz.