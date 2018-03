Ellas tampoco se resistieron a la tendencia del "dark blonde" (+Fotos)

Un poco ausente de las redes sociales, incomunicada por el momento pero siempre me acuerdo de ustedes! Saludos y gracias por su sintonía ❤ Una foto publicada por Larissa Vega Graniello (@larissagraniello) el 8 de Dic de 2016 a la(s) 3:15 PST

Una foto publicada por angie (@angie_alvarez23) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 8:14 PST

A sonreir y a disfrutar de las cosas lindas que tiene la vida! #lookbyblush @blush.sv Una foto publicada por CAROSANDOVALTV (@carosandovaltv) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 1:36 PST

Gracias a las niñas lindas de @blush.sv a parte de las pláticas que tenemos siempre me encanta su trabajo ❤️❤️ @blush.sv #LookByBlush #BlushDoesItBetter Una foto publicada por Alejandra Costa (@alecostatv) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 3:43 PST

Ideal para una noche mágica... Wearing @houseofherrera Makeup @luisvegamua #PAZ5 #ElSalvador Una foto publicada por Luciana Sandoval De Rubio (@lucianasandovalsv) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 4:29 PST

Gracias @lesalonsv por cuidar mi pelo con los mejores tratamientos y siempre quedo encantada con mi color #sonlomaximo #lesalon #elsalvador #hairstyle #color #mariocornejo Una foto publicada por Estefanía Uribe (@estefaniauribec) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 6:59 PST

☘Ríete todos los días y no habrás desperdiciado ni un solo momento de tu vida. ☘ #GoodMorning #Greenery #HappyDay Una foto publicada por Lorena Menjivar (@lorenmenjivar) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 5:57 PST

Los profesionales de belleza lo recomiendan porque es un tratamiento de color que se inicia a partir de la base natural de las clientas y lo llaman "el rubio para las que no son rubias".Famosas de Hollywood como Josephine Skriver, Jessica Alba, Jennifer López y Gigi Hadid lo lucen libremente y es de sus preferidos.Una de las ventajas que ofrece es que los retoques no son tan esclavizantes, ya que no es necesario realizarlo mensualmente.A continuación de mostramos las bellezas nacionales que han explorado esta propuesta de estilismo: