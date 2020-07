Ellie Goulding muestra su lado más luminoso

Su cuarto álbum de estudio llega como un abrazo para sus fan alrededor del mundo. Ellie Goulding es conocida por canciones como "Love me like you do", misma que fue el soundtrack de la película "Cincuenta sombras de Grey" en 2015.

Esta artista compositora y multiinstrumentista inglesa. Saltó a la fama en 2009 tras ganar la encuesta "Sound of 2010" realizada por BBC. Pero además, con lo que puede parecer una corta carrera, su ascenso a la fama sí que ha sido meteórico. Ya recibió su primera nominación a los premios Grammy en 2016. Su primer disco fue"Lights" y recientemente celebró su décimo aniversario de lanzamiento.

Sobre la vida privada de Ellie se sabe mucho de lo poco que muestra. Por ejemplo es una ávida participante de las maratones. Le encantan las actividades físicas que pongan en evidencia su gran resistencia y constancia. Su disco "Run Into The Light" estuvo especialmente dedicado a estas prácticas.

Ha tenido presentaciones destacadas y brillantes sobre el escenario. Como la que realizó en 2016 en la gala honorífica para Lionel Richie, MusiCares Person of the Year.

Si bien es cierto, su vida profesional puede estar yendo viento en popa, ha tenido altibajos familiares. En septiembre del año pasado su madre Tracey irradiaba felicidad mientras la veía entrar en la iglesia de York, a contraer matrimonio. Una ceremonia bastante privada a la que solamente pudieron asistir exclusivos invitados como las princesas Eugenia y Beatriz, y a celebridades como Katy Perry. Pero parece que por ahora están distanciadas y han dejado de hablarse "Resulta muy frustrante, porque la verdad es que me gustaría mucho poder hablar de ello contigo, pero la última vez que saqué a relucir su nombre con la prensa adoptó una actitud muy amenazante. Hablar de ella fue un desastre. No he vuelto a ver a mi madre desde mi boda el año pasado", comenta al periódico The Independent.

Aunque confiesa hacer sus esfuerzos a su vez parece darse por vencida. Ellie creció en el seno de un hogar humilde junto a su madre y sus tres hermanos después de que su padre abandonara el hogar. "Creo que muchas mujeres tienen una relación difícil con sus madres y nos resulta muy duro hablar de ello abiertamente", reconoce.