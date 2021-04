Elliot Page: “Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años”

“Quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y que es el caso de mucha gente”, dijo el actor Elliot Page a Oprah Winfrey en el nuevo programa de la conductora para Apple TV+.

Durante la entrevista Page lloró cuando Winfrey le preguntó qué es lo que le había dado más alegría. El actor nominado al Oscar de “Juno” (“Juno - Crecer, correr y tropezar”), cuyos créditos también incluyen “Inception” (“El origen”) y “The Umbrella Academy”, dijo que eran cosas pequeñas, como usar una camiseta, usar una toalla a la altura de la cintura al salir de la ducha o tocarse el pecho, lo hicieron sentirse “cómodo en mi cuerpo probablemente por primera vez”.

La entrevista completa de “The Oprah Conversation” se transmitirá este viernes.

Page exhortó a las autoridades a apoyar la asistencia médica para las personas transgénero y permitirles acceso a los deportes. Algunos legisladores buscan prohibir que jóvenes transgénero practiquen deportes de acuerdo a su identidad de género. “Los chicos morirán”, dijo Page. “Y realmente es así de sencillo”.

Dijo que la cirugía le ha dado energías renovadas “porque es una experiencia tan liberadora”, y agregó: “Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años”.

Page se declaró transgénero en diciembre, y su anuncio fue ampliamente recibido como un momento decisivo para la comunidad trans en Hollywood. Le dijo a Winfrey que la decisión era “imperativa” ante la violencia contra los jóvenes transgénero.

“Se sintió importante y egoísta para mí y para mi propio bienestar y mi salud mental”, dijo. “Y también con esta plataforma que tengo, el privilegio que tengo, y conocer el dolor, las dificultades y las luchas que he enfrentado en mi vida, y ni hablar de lo que muchas otras personas están enfrentando, sentí absolutamente crucial e importante compartir eso”.