Elmo fue despedido por recortes de Donald Trump

Lee también

Un video viral imagina al entrañable Elmo de "Sesame Street" siendo despedido debido a recortes presupuestarios para PBS.En el video, un hombre cuyo rostro no se ve le da la noticia al popular títere rojo en una sala anodina. Elmo no se toma bien la noticia; se queja de que ha trabajado para "Sesame Street" por 32 años y también se pregunta qué pasará con su seguro de salud, dado que tiene una condición médica preexistente.El hombre le sugiere que se tome fotos con turistas en el Times Square de Nueva York como una vía de ingresos.Elmo no es el único personaje de "Sesame Street" despedido en este escenario; el hombre menciona que también tuvieron que dejar ir a Telly y a Cookie Monster, el Monstruo Come Galletas.El presupuesto propuesto por el presidente Donald Trump busca eliminar los fondos gubernamentales para la Corporation for Public Broadcasting, que ayuda a financiar al canal de televisión pública PBS.