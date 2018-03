Elton John festeja sus 70

Lee también

Elton John esconde su timidez tras el vestuario extravagante con el que sale al escenario, unas gafas llamativas y grandes, así como un verbo tan suelto como divertido. El cantante, que ha vendido más de 250 millones de discos, cumple hoy 70 años. El británico confesó que consumir cocaína le permitió ser más sociable con la gente.“En el escenario siempre fui un atrevido, tenía la desvergüenza necesaria para hacer un espectáculo estupendo, pero en mi vida privada no tenía equilibrios. La cocaína fue la droga que me permitió abrirme. Pude conversar con gente”, admitió John en una entrevista con la emisora estadounidense NPR.La muerte de un conocido en 1990 le afectó de tal manera que decidió someterse a un tratamiento de rehabilitación. “Me di cuenta de que solo tenía dos posibilidades: morir o vivir, ¿qué voy a hacer?”, reveló el artista.El artista, que actualmente está de gira mundial, nació en Pinner, un acomodado barrio periférico de Londres. Reginald Kenneth Dwight, su nombre de pila, aprendió con cuatro años a tocar el piano de forma autodidacta y soñaba con una carrera como músico de rock. No es de extrañar que no se llevase demasiado bien con su padre, un miembro de la Fuerza Aérea británica. Dejó la escuela a los 17 años para formar una banda y se cambió de nombre por Elton Hercules John.Con apenas 20 años vivió sus primeros éxitos con “Crocodile Rock”, “Bennie and the Jets” e “Island Girl”. Desde 1970 da conciertos por todo el mundo y no ha dejado de tener éxito.Sir Elton John, con título nobiliario por orden de la reina de Inglaterra, es el cuarto músico más rico, según la Sunday Times Rich List, por delante de Mick Jagger. Es conocido su gusto por lo caro, pero el cantante y su marido también donan millones a causas benéficas. Hasta la fecha se sigue implicando con los niños enfermos de sida, como lo hizo en la conferencia internacional que se celebró el año pasado en Sudáfrica. Allí advirtió en contra de la discriminación de niños enfermos de VIH y lo hizo acompañado del príncipe Harry, el hijo de la princesa Diana.