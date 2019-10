Elton John hace las paces con sus tormentos

Con el lanzamiento de sus memorias el cantante y compositor británico ha vuelto al "spotlight". En las páginas de "Yo: Elton John" los lectores se sumergen poco a poco en un recorrido por los momentos cúspide en la vida de una de las celebridades más controversiales y talentosas del pop y glam rock.

Histriónico hasta la última hebra de su cabello siempre tuvo clara su vocación y a los 17 años de edad abandonó los estudios para comenzar una carrera en la industria musical y vaya que se hizo notar. Sir Elton John en los años setenta se embarcó en una carrera exitosa, pero fue precisamente estar en la cima lo que le pasaría una factura demasiado cara. El despilfarro, las drogas y el desenfreno lo alejaron de su propia familia y mucho más. En el libro que saldrá a la venta el 15 de octubre se ha desnudado emocionalmente y por primera vez habla sobre su madre, enfermedades que por mucho ocultó, sus adicciones y cómo encontró su propia paz al convertirse en padre.

"La cocaína me convirtió en un monstruo", afirma Elton en un nuevo extracto de la autobiografía sobre su vida. "Comencé a tomar cocaína en 1974. Me gustó cómo me hizo sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, que no me sentía tímido o intimidado, podía hablar con cualquiera. Había algo más en la cocaína que la forma en que me hizo sentir. La cocaína tenía cierto prestigio al respecto. Estaba de moda y era exclusiva. Tomarla fue como convertirse en miembro de una pequeña camarilla de élite, que secretamente se entregaba a algo peligroso e ilícito. Patéticamente, eso realmente lo que me atrajo. Me había vuelto exitoso y popular, pero nunca me sentí genial", aseguró.

Todo sobre su madre

El diario británico Daily Mail ha sido el encargado de recoger algunos de los fragmentos días antes de la publicación del libro, donde el cantante, de 72 años, explica que su madre, Sheila Farebrother, siempre fue muy crítica con él tanto en su trabajo como en su vida personal. "Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había asistido que se salvó por la participación de otro artista".

El artista señala que fueron dos ocasiones las que marcaron el distanciamiento con su madre: cuando dejó de trabajar con su asistente personal, Bob Halley, y cuando se casó con su pareja y padre de sus dos hijos, David Furnish, en 2014.

"Pasar tiempo con ella era como invitar a almorzar o de vacaciones a una bomba sin detonar: siempre estaba histérica, como cuando yo era niño. Para cuando nació Zachary (en 2010, el primero de sus dos hijos con David Furnish), ya no nos hablábamos en absoluto. Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto. Y ella dijo que no le molestaba porque nunca le habían gustado los niños".

Un nuevo rumbo

Elton John también dedica parte de sus memorias al momento en que descubrió que quería ser padre. El intérprete de "Your Song", "Rocket Man" y "Sacrifice" cuenta que era su esposo quien más ganas tenía de formar una familia y él siempre rehuía el tema: "Cada vez que David mencionaba la idea de formar una familia, le presentaba una lista de objeciones porque yo no quería hijos. Era muy viejo, demasiado establecido en mis caminos. Demasiado ausente y siempre fuera, de gira. En realidad, mi propia infancia fue la raíz de cada una de mis objeciones", reconoce el 5 veces ganador del Grammy.