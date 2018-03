Elvia Avelar te dejará hechizado (+Fotos)

Lee también

Elvia Marcela Avelar es una cantante nacional originaria de Izalco, Sonsonate, y en entrevista con Plus, comentó sobre cómo la música ha transformado su vida. Ser la cantante principal de la Sonora Hechicera es un honor y a la vez un reto porque asegura que pese a ser una agrupación joven -con 3 años de trayectoria- el cariño del público se siente. "No queremos competir con nadie, ni imitar, sino ser una buena opción", dijo.Avelar incursionó en la música desde temprana edad. Sus padres la educaron en la música. “Todo se trae en la sangre, mi padre fue saxofonista de los Hermanos Flores”, comentó a Plus. Actualmente es la líder de Sonora Hechicera.Una de las artistas que han inspirado su música es la fallecida cantante Isis Gallardo con quién pudo compartir gratas experiencias.“Como mujer y como salvadoreña que soy Isis Gallardo, tiene siempre todo mi cariño y admiración, ella fue uno de mis ejemplos como artista”.Tres hijos le alegran su vida y comentó que cuando no está sobre el escenario transforma de cantante a mamá. “Me gusta mucho ayudarle en sus tareas, soy una madre responsable. Soy como toda mujer, hace oficio, lavo ropa, plancha, hace de todo”.