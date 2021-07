Elvis Costello lanza "Spanish Model"

Elvis Costello está relanzando su clásico álbum "This Year’s Model", pero esta vez reemplaza su voz con la de otros cantantes, en español.

Un video de Juanes interpretando "Pump it Up" debutó el jueves por la noche en anticipo al lanzamiento de "Spanish Model", que saldrá a la luz el 10 de septiembre.

El productor argentino Sebastian Krys conservó y remezcló las pistas instrumentales originales grabadas por Costello y su banda de apoyo, The Attractions. Además de Juanes, participan Fito Paez, Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Jesse & Joy, entre otros artistas latinoamericanos.

Lanzado originalmente en 1978, "This Year’s Model" fue el segundo álbum de Costello y su primero con The Attractions. Con su sonido furioso y su ritmo vertiginoso, el músico británico lo describió como un álbum sobre el control y el "deseo y cómo eso se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres".

"No creo que haya nada que alguien en otro idioma no hubiera encontrado", dijo Costello.

En un comunicado de prensa, indicó que se inspiró en la solicitud del productor de televisión David Simon de grabar su canción "This Year’s Girl" a dúo con la cantante Natalie Bergman para su programa "The Deuce".

Juanes acababa de trabajar con Krys en su más reciente álbum, "Origen".

"Spanish Model" incluye versiones de "Mentira" ("Lip Service"), interpretada por Pablo López; "La chica de hoy" ("This Year’s Girl"), en la voz de Cami, y "Tú eres para mí" ("You Belong to Me"), por Fonsi.