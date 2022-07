Elvis: el retrato a la leyenda del rock and roll

La historia de vida sobre uno de los iconos culturales del siglo XX es retratada en este filme. "Elvis" nos lleva a explorar la carrera de "El Rey del Rock and Roll" desde sus inicios hasta el reconocimiento mundial.

Protagonizada por Austin Butler, el actor californiano de 32 años que se transforma por completo para interpretar a Elvis Presley. Y aunque ya había iniciado su carrera en diferentes proyectos, este es el reto más importante que ha enfrentado.

"Básicamente puse el resto de mi vida en pausa durante dos años y simplemente absorbí todo lo que pude", dijo Butler sobre cómo preparó la interpretación de Presley. Mismo Festival que tras el estreno de la cinta, recibió una ovación de 12 minutos.

Más tarde, Butler reveló que se obsesionó con examinar las aristas del personaje, dividió su vida en períodos de tiempo y comprobó cómo iba cambiando su voz y su movimiento. "Pasé dos años estudiando, tratando de encontrar su humanidad lo mejor que pude a través de eso". Y lo logró, que sus movimientos en el escenario, transportan al público a los años 50 cuando Elvis los puso de moda.

La producción biográfica retoma la infancia de Elvis recién llegado a Memphis, Tennesse, cuando descubre su amor y fascinación por la música, sus inicios con presentaciones en ferias locales, el paso por Hollywood, hasta sus últimas presentaciones en Las Vegas, consolidado como un gran intérprete.

Dirigida por el australiano Baz Luhrmann, que había considerado otras opciones como Miles Teller o Harry Styles para el papel de Elvis, antes de Butler. "Desde el momento que conocí a Austin, él llevaba consigo algo de Elvis. Tenía un toque de pavoneo, un toque del sonido", dijo el director a Vogue.

La trama de un poco más de horas cuenta desde la óptica de su enigmático representante el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, la compleja dinámica entre ambos a lo largo de más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes. El elenco lo completa Olivia DeJonge como Priscilla Presley, el amor de Elvis y una de las personas que más influyeron en la vida del intérprete de "Always on My Mind".

Su inigualable estilo para vestir, bailar y su personalidad se trasladan a la gran pantalla. Sin faltar sus grandes éxitos: "Suspicious Minds", "Trouble", "Burning Love", "Jailhouse Rock", "Hound Dog", "If I Can Dream", entre otros que suenan en la cinta.

ELVIS

Director: Baz Luhrmann

Reparto: Olivia DeJonge, Austin Butler, Tom Hanks

Género: Biográfico, drama

Guión: Baz Luhrmann y Craig Pearce

Basada en: la vida de Elvis Presley

Música: Elliott Wheeler

Duración: 159 minutos

Los personajes principales

La película biográfica de Elvis gira en torno a tres personajes: el cantante y leyenda del rock and roll, su amada esposa y su polémico representante.

Elvis Presley. Austin Butler sorprende con su interpretación del músico y compositor estadounidense. Comprometido por homenajear a Elvis estudió cada uno de sus movimientos y la evolución del cantante a lo largo del tiempo. El protagonista del filme ha recibido críticas positivas por su papel.

Priscilla Presley. Olivia DeJonge se transforma en el gran amor de Elvis, a quien conoce durante su época como soldado. Al poco tiempo inician una relación amorosa y llegan al altar, luego tienen una hija Lisa Marie. El matrimonio entre ambos fue complicado por la fama del cantante y sus infidelidades.

Tom Parker. Tom Hanks da vida al coronel que se convierte en manager de Elvis y maneja su carrera por más de 20 años. El filme es narrado desde este personaje. Ambos tuvieron una relación que comenzó llena de sueños y con el tiempo los lleva a vivir una complicada ruptura en sus vidas que marca el rumbo para Elvis.

5 curiosidades de Elvis Presley

Su huella en la música es imborrable. Y su filme revive el éxito del cantante. Estas son algunas curiosidades.

Una estrella en el cielo. Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misissippi. Minutos antes nació su gemelo, Jesse Garon Presley que falleció. Infancia precaria. Cuando era pequeño Elvis quería una bicicleta, pero sus padres no pudieron comprarla y le dieron una guitarra que alentó su pasión por la música. Primer concierto satelital. En 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido “Aloha from Hawaii” más de mil quinientos millones de personas en el mundo lo vieron. Discos vendidos. Elvis ha vendido más de 1,000 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los solistas más exitosos de todos los tiempos. Su muerte. Elvis falleció el 16 de agosto de 1977 por un infarto agudo de miocardio, con apenas 42 años. La noticia causó conmoción a nivel mundial.