Emil Ferris, la madre de los monstruos de belleza infinita

La escritora, dibujante y diseñadora estadounidense Emil Ferris, galardonada autora del cómic "Lo que más me gusta son los monstruos", hizo realidad un sueño, visitar a Goya, el pintor del que se quedó prendida de pequeña y del que sigue aprendiendo ahora que se convirtió en una "bruja" que quiere lanzar un "hechizo" liberador.

Nada más llegar a Madrid, donde comienza la promoción del libro publicado el año pasado por Reservoir Books, Ferris (Chicago, 1962) se fue a visitar el Museo del Prado, el lugar donde se volvió a encontrar con el genio aragonés, el artífice de "Los fusilamientos del 3 de mayo".

Un cuadro este que, según cuenta en una entrevista, al tenerlo de frente "aprendió cosas nuevas"; "En esa pintura ves el pelotón de fusilamiento, que es como un mecanismo de destrucción, como un brazo del Estado".

Ferris, detrás de unos de ojos enormes e imponentes, mantiene que "todos somos monstruos", incluida ella. Y ahora se ve como una "bruja" que está "lanzando un hechizo para liberar a los demás".

"Cuando estoy firmando libros y se acerca alguien joven y me dice que soy mayor, yo me digo ¡soy libre!; pero cuando se acerca alguien mayor y me dice que le hubiera gustado ser escritor o director de cine, me doy cuenta de que aún tiene tiempo, y le quiero hechizar", advirtió.

Para la creadora de este cómic, al que dedicó cuatro años, todos somos seres "mágicos".