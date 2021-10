Emily Blunt trabajará con Christopher Nolan en su próxima película

La actriz británico estadounidense de 38 años, ha sido elegida para “Oppenheimer”, la próxima película del escritor y director Christopher Nolan, según Deadline y The Hollywood Reporter.

El último proyecto de Blunt fue junto a Dwayne Johnson “The Rock” en la película de Disney “Jungle Cruise”, que fue un éxito en taquilla. Ahora la veremos en un filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de la película biográfica de J. Robert Oppenheimer, que contará la historia de J. Robert Oppenheimer, el científico detrás del Proyecto Manhattan que ayudó a desarrollar la bomba atómica.

Según informes, Blunt interpretaría a la esposa de Oppenheimer y Cillian Murphy, sería el encargado del papel principal. Uno de los actores frecuentes en las producciones de Nolan, “Batman inicia”, “Incepcion” y “Dunkerque”.

Christopher Nolan se basará en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin que ganó el premio Pulitzer en 2006.

Fue el rodaje de película el que provocó una ruptura de Nolan con Warner Bros. El director llevaba años trabajando con el estudio, pero no estaba de acuerdo que los estrenos de las películas fueran en las salas de cine y en el servicio de streaming de HBO Max. A partir de ahora estrenará sus filmes con el sello de Universal.

Universal Studios y Nolan pretenden estrenar la película para julio de 2023.