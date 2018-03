Emily Ratajkowski: Roban sus fotografías íntimas

Lee también

La actriz y modelo británica Emily Ratajkowski fue víctima de los hackers, debido a que revelaron decenas de fotografías en las que aparece sin ropa y mostrando partes íntimas. Las fotografías se volvieron virales al instante; sin embargo, la modelo, que se hizo famosa por su interpretación en el video “Blurred Lines” de Robin Thicke y Pharrell Williams, aún no se ha pronunciado al respecto.Además, anteriormente Ratajkowski comentó, en una entrevista que le realizó la revista InStyle, que ella es la responsable de cómo y cuándo compartir su sexualidad. “Es simplemente mi cuerpo. No he hecho nada en él, es el cuerpo que se me ha dado.Aunque si me hubiese hecho algún retoque, estaría bien también”, expresó. Ratajkowski no es la única actriz que ha sido víctima de hackeos, ya que hace algunos años Kate Upton, Kaley Cuoco y Jennifer Lawrence también sufrieron la pesadilla, que supuestamente realizó el hacker Ryan Collins.