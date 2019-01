Emily Ratajkowski: mujer de contrastes

En marzo de 2013, Robin Thicke publicaba "Blurred Lines", un sencillo que alcanzó el número uno en una veintena de países, incluido Estados Unidos, donde mantuvo el puesto durante tres meses, rompiendo récords de ventas, descargas y "streaming". El tema, bailable y pegadizo, era ineludible. Seis años después, esto resulta alucinante si se revisa la letra, que algunos interpretan casi como una invitación a la violación, y el video, en el que el cantante, su mentor, Pharrell Williams, y el rapero T. I. aparecen rodeados, en su versión sin censurar, por tres mujeres que solo visten tanga.

Thicke fue acusado de misógino y de perpetuar los arcaicos estereotipos machistas del hip-hop, pero nada impidió que su canción fuera un bombazo. La directora del clip, Diane Martel, trató de convencer al mundo de que su trabajo era en realidad un intento de subvertir los tópicos del género. "Mira la actuación de Emily Ratajkowski: es muy, muy divertida. Y sutilmente ridícula. Eso es lo fresco para mí. Obliga a los hombres a actuar de una forma juguetona. No parecen depredadores", explicó, refiriéndose a quien por entonces era prácticamente desconocida. Nadie podía imaginar que un lustro después aquella figurante sería una de las mujeres más seguidas en las redes sociales, entre otras cosas por esgrimir la bandera del feminismo sin vestir mucha más ropa que la que lucía en aquel videoclip.

Contrastes

Para una sociedad que aún está tratando de asimilar la revolución feminista, Emily resulta una propuesta difícil de digerir. Ella dice no necesitar permiso de nadie para considerarse feminista y aún menos piensa disculparse por mostrarse cómoda y orgullosa de su sexualidad "fuera de la mirada patriarcal". Y todo esto, enriquecido por un hábil manejo de las redes y los golpes de efecto, la ha convertido en uno de los rostros más deseados, envidiados, murmurados y cuestionados de nuestro tiempo. Algo así como la chica de portada oficial de la era Instagram.

Difícil de asimilar

Entiéndase por portada aquello que cubre las revistas de papel de toda la vida. Ratajkowski se ha revelado como un fenómeno transversal y multiplataforma. El traje de mera "influencer" le queda dos tallas pequeño y el de supermodelo tal vez le quede algo desfasado. El de feminista, bueno, el viejo arquetipo sugiere que alguien como ella no sabría ni en qué armario buscarlo. Pero a Ratajkowski le sientan bien los tres.

En 2019 ya nadie se acuerda de Robin Thicke, pero todos saben que no van a olvidar a Ratajkowski. Aunque el tiempo ha jugado a su favor, Emily renuncia a responder preguntas sobre ese momento. Aquel video fue solo su despegue, y cinco años son muchos años en la vida de una joven modelo y actriz con 21.5 millones de seguidores en Instagram, donde promociona sus propios productos o aquellos que pueden permitirse pagar su tarifa (unos $25 mil dólares por cada foto), amén de las causas en las que cree, como los movimientos Black Lives Matter y Me Too o campañas sobre planificación familiar. Emrata (su usuario en la red social) podría ser la actualización a la era Instagram del concepto "izquierda caviar". "La importancia de Instagram en mi carrera ha sido enorme. Las modelos de hoy tenemos la capacidad de controlar nuestra imagen. Soy amiga de algunas que desarrollaron sus carreras en la década de 2000 y no tenían forma de hacerlo, dependían de otros. Así que me parece una herramienta muy poderosa".