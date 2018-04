Eminem celebró así, 10 años sin consumir drogras

En 2007 Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem estuvo al borde de la muerte tras sufrir una sobredosis de drogas. Animado por dejar detrás este tormento, el domingo el rapero estadounidense compartió una imagen con la que celebra 10 años de sorbriedad.

En la fotografía aparece él sujetando una placa con las palabras: “servicio”, “recuperación” y “unidad”, el protagonista de 8 millas y de esa forma comunicó a sus 19 millones de seguidores de Instagram que dejó de consumir las drogas por las que también su carrera se vio afectada, Vicodin, el Valium y la Metadona.

Luego de la sobredosis que vivió Eminem, de 45 años de edad, contó en una entrevista que su médico le manifestó “la cantidad de Metadona que había tomado equivalía a unos cuatro paquetitos de heroína". Esa situación límite lo llevó a rehabilitación.

“Solía tomar pastillas siempre que podía. Tomaba todo lo que me daban”. Todos los días consumía al menos 20 de analgésicos, pastillas para dormir y tranquilizantes. "Eran tantas que ya no sabía qué había tomado", declaró el rapero a una revista. "Nunca entendí que la adicción podía ser un problema en nuestra familia. Ahora que he entendido que soy adicto, me solidarizo con mi madre", dijo el protagonista de “8 millas”.

.