Emma Watson felices 30 (en cuarentena)

Al igual que millones en el mundo, Emma Watson, por hoy soltera y sin compromisos, estará rodeada de su círculo cercano que, en esta época está conformado solo por su abuela y su madre.

En los últimos días, la actriz ha revelado en Instagram que su abuela de 70 años "es del grupo vulnerable" de contagiarse por coronavirus; al igual que su mamá "quien padece de diábetes", lo que anticipa que la vida y salud, serán los grandes motivos de su peculiar celebración este día.

Emma es conocida, dentro y fuera de Hollywood, como una de las principales promotoras y actrices comprometidas en buscar la igual de género. De hecho, Watson, quien fue nombrada hace unos años como embajadora de buena voluntad en la ONU Mujeres, sorprendió en 2014 con su discurso acerca del feminismo en la sede de las Naciones Unidas, con motivo del lanzamiento de su campaña "He for she".

Watson junto con decenas de actrices han creado el Justice & Equality Found (Fondo para la justicia y la igualdad), un fondo destinado a establecer una red de asesoría, apoyo y proyectos para perseguir los abusos en todos los sectores profesionales, similar al estadounidense Time’s Up, detalló El País.

A lo largo de los años la actriz ha utilizado su posición para hacer una labor pedagógica, explicando que el feminismo no es un arma para atacar a los hombres, sino que una ideología que defiende que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

DOS DÉCADAS EN EL CINE

Desde su niñez, Emma, nacida en París y radicada en Inglaterra desde los 5 años, ha estado involucrada en el cine. Su primer gran escalón, si fuera poco, fue como "Hermione", la protagonista femenina de una de las adaptaciones literarias más famosas de la historia del cine: la de "Harry Potter", de J.K. Rowling.

Su carrera se construyó sobre los cimientos del éxito de las ocho entregas de la franquicia en la que estuvo involucrada desde el casting, cuando ella solo tenía 9 años. Su presencia en la pantalla grande se extendió hasta este año en nuestro país, como "Meg March", en la laureada película de "Mujercitas", de la escritora Louisa May Alcott, estrenada en Nueva York en 2019.

El único paréntesis en su ya dilatada carrera cinematográfica fue en 2008, cuando se matriculó en la Universidad de Brown (EUA) para estudiar Literatura. "En la Universidad me siento cómoda, aunque, una vez más, cuesta ser una misma cuando te están observando. Pensaba que pasaría más desapercibida", declaró en su momento.

ÍCONO DE LA MODA

Como otras niñas prodigio, ella creó y pulió su estilo públicamente. Vinculada indisociablemente al mundo de la moda como imagen de Burberry o Lancome, reconoció que disfruta "creando diferentes looks". Chanel, Dior, Rodarte o Proenza Schouler son algunas de las marcas en las que confía cuando tiene que pisar la alfombra roja, mismas que no dudan vestirla con el estilo y la elegancia que la caracteriza.

"Ella era una elección obvia... también tiene una belleza clásica, una gran personalidad y un toque de modernidad", dijo respecto a la actriz, Christopher Bailey, director creativo de Burberry.

En este campo, Watson obtuvo el premio "Ícono de la moda" de la revista Elle británica por parte de la diseñadora Vivienne Westwood; mientras que junto a la italiana Alberta Ferretti, lanzó otra colección de ropa ecológica llamada"Temas Pure".

Según Watson, la moda le dio la oportunidad de tener una identidad fuera de Potter, así que tuvo la oportunidad de crear su propio estilo y reinventarse a sí misma por su forma de vestir y sus cortes de cabello, según reseñó The Independent.

¿Y EL AMOR, PARA CUÁNDO?

A pesar de su popularidad, esta belleza parisina continúa soltera. De acuerdo a British Vogue, ella aseguró estar soltera y sentirse feliz por ello; Aunque nunca cerró la posibilidad de tener una relación.

Sin embargo, no hay nada cierto en sus temas del corazón, desde que se presumió su amorío con el actor Tom Felton ("Draco Malfoy", en Harry Potter); luego un hombre no identificado con el que fue fotografiada besándose y finalmente, el empresario y CEO de tecnología Brendan Wallace.