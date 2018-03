Emma Watson reveló por qué no quiso ser protagonista de La La Land

Lee también

Problemas de agenda. Esa es la razón que da Emma Watson tras difundirse que fue la primera preferida para hacer el personaje de La La Land por el cual Emma Stone ganó un Oscar a mejor actriz. El film, que cosechó varios premios de la Academia de Cine de Hollywood, fue descartado por la joven inglesa debido a que también debía preparar su papel en La Bella y la Bestia.Es que, en un principio, Watson y Miles Teller eran los favoritos de los productores de la película para encarnar a la aspirante a actriz y al músico de jazz, respectivamente. Pero después las negociaciones se truncaron. La ex Harry Potter contó qué pasó en su caso en una entrevista en Entertainment Weekly . "Es una de esas cosas frustrantes en las que una serie de nombres se relacionan con proyectos en sus inicios para crear anticipación o emoción sobre algo que está por venir, pero que no está acordado o confirmado", explicó la intérprete británica.Emma dijo que cuando iba a comenzar la filmación de La La Land en Los Ángeles, ella debía rodar La Bella y la Bestia , y debido a que ambos personajes llevaban mucho tiempo de preparación (baile, canto, etc.), debió decidirse por sólo uno de ellos."Tuve que aprender a montar a caballo, tuve entrenamientos de baile; tenía tres meses de preparación de canto. Sabía que tenía que hacer bien el trabajo y sabía que tenía que estar donde tenía que estar. Así que, por problemas de agenda, no funcionó", explicó la protagonista de La Bella y la Bestia.