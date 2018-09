Emmy 2018: "Game of Thrones" se corona como Mejor serie dramática

El actor y director Henry Winkler abrió hoy la gala número 70 de los premios Emmy a lo más destacado de la televisión al llevarse el galardón a mejor actor de reparto en una serie de comedia. Winkler fue reconocido por su papel de Gene Cousineau en la serie emitida por HBO "Barry" que relata la vida de un ex miembro de la marina que se convierte en asesino y acepta un trabajo en el que descubre su pasión por las artes escénicas.

EMMY: 2018 - LA LISTA DE GANADORES

Mejor actor de reparto en serie cómica

Louie Anderson ("Baskets")

Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt")

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Kenan Thompson ("Saturday Night Live")

Henry Winkler ("Barry") GANADOR

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Zazie Beetz ("Atlanta")

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel") GANADORA

Aidy Bryant ("Saturday Night Live")

Betty Gilpin ("GLOW")

Leslie Jones ("Saturday Night Live")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Laurie Metcalf ("Roseanne")

Megan Mullally ("Will & Grace")

Mejor actriz de comedia

Pamela Adlon ("Better Things")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") GANADORA

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Allison Janney ("Mom")

Lily Tomlin ("Grace and Frankie")

Issa Rae ("Insecure")

Mejor actor de comedia

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry") GANADOR

Anthony Anderson ("Black-ish")

William H. Macy ("Shameless")

Larry David ("Curb Your Enthusiasm")

Ted Danson ("The Good Place")

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Adina Porter ("American Horror Story: Cult")

Letitia Wright (Black Museum ("Black Mirror")

Merritt Wever ("Godless") GANADORA

Sara Bareilles ("Jesus Christ Superstar Live In Concert")

Penélope Cruz ("El asesinato de Gianni Versace")

Judith Light ("El asesinato de Gianni Versace)

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Jeff Daniels ("Godless") GANADOR

Brandon Victor Dixon ("Jesus Christ Superstar")

John Leguizamo ("Waco")

Ricky Martin ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Edgar Ramirez ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Michael Stuhlbarg ("The Looming Tower")

Finn Wittrock ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Laura Dern ("The Tale")

Jessica Biel ("The Sinner")

Michelle Dockery ("Godless")

Edie Falco ("The Menendez Murders")

Regina King ("Seven Seconds") GANADORA

Sarah Paulson ("American Horror Story: Cult")

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Antonio Banderas ("Genius: Picasso")

Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story") GANADOR

Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose")

Jeff Daniels ("The Looming Tower")

John Legend ("Jesus Christ Superstar")

Jesse Plemons ("USS Callister")

Mejor actor de reparto en serie dramática

Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones")

Peter Dinklage ("Game of Thrones") GANADOR

Joseph Fiennes ("The Handmaid’s Tale")

David Harbour ("Stranger Things")

Mandy Patinkin ("Homeland")

Matt Smith ("The Crown")

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Alexis Bledel ("The Handmaid’s Tale")

Millie Bobby Brown ("Stranger Things”)

Ann Dowd ("The Handmaid’s Tale")

Lena Headey ("Game of Thrones")

Thandie Newton ("Westworld") GANADORA

Yvonne Strahovski ("The Handmaid’s Tale")

Mejor actor principal en serie dramática

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Ed Harris ("Westworld")

Matthew Rhys ("The Americans") GANADOR

Milo Ventimiglia ("This Is Us")

Jeffrey Wright ("Westworld")

Mejor actriz principal en serie dramática

Claire Foy ("The Crown") GANADORA

Tatiana Maslany ("Orphan Black")

Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Keri Russell ("The Americans")

Evan Rachel Wood ("Westworld")

Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC) GANADOR

"Portlandia" (IFC)

"Drunk History" (Comedy Central)

"Tracey Ullman’s Show" (HBO)

"At Home with Amy Sedaris" (TruTV)

"I Love You, America" (Hulu)

Mejor programa de variedades

"The Daily Show With Trevor Noah"

"Full Frontal With Samantha Bee"

"Jimmy Kimmel Live"

"Last Week Tonight with John Oliver" GANADOR

"Late Late Show with James Corden Late Show with Stephen Colbert"

Mejor serie de edición limitada

"The Alienist"

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" GANADOR

"Genius: Picasso"

"Godless"

"Patrick Melrose"

Mejor serie cómica

"Atlanta" (FX)

"Barry" (HBO)

"Black-ish" (ABC)

"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"GLOW" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) GANADOR

"Silicon Valley" (HBO)

"The Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix)

Mejor serie dramática

"The Handmaid’s Tale"

"Game of Thrones" GANADORA

"This Is Us"

"The Crown"

"The Americans"

"Stranger Things"

"Westworld"

Los Emmy son entregados en la noche de hoy en una gala en Los Angeles conducida por los comediantes Michael Che y Colin Jost, quienes incluyeron en la apertura bromas sobre el racismo y las denuncias por acoso sexual en Hollywood. Unos 22.000 miembros de la Academia de Televisión eligen a los ganadores de los premios que por primera vez en 70 años tienen a una plataforma de streaming como la más nominada: Netflix con 112.

"La maravillosa señora Maisel" se llevó los premios a mejor guión y mejor dirección para Amy Sherman y mejor actriz principal para Rachel Brosnahan. El mejor actor principal fue para el protagonista de "Barry", Bill Hader.

CEREMONIA

Lo mejor de la televisión se reconoce esta noche con el prestigioso premio Emmy 2018. Este galardón celebra a las historias que, semana a semana, capturan a los espectadores. Aquí encontrarás todos los detalles sobre esta premiación.

Los comediantes Colin Jost y Michael Che inician la ceremonia de los premios Emmy, edición número 70.

Colin Jost y Michael Che

ESPAÑA, CANDIDATA DE LAS SERIES CORTAS

Cada año, una de las categorías más reñidas del Emmy es la de Mejor serie limitada, con historias antológicas donde cada temporada (y a veces cada episodio) cuenta una trama distinta para abrirse paso en una era donde la gente tiene cada vez menos tiempo para seguir producciones largas.

España, por ejemplo, tiene entre sus nominados al Emmy a Penélope Cruz; ganadora del Oscar que compite como Mejor actriz de reparto en serie limitada por dar vida a Donatella Versace en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"; miniserie de FX que cuenta el crimen del famoso modisto italiano.

Si bien la familia Versace manifestó su descontento con la adaptación de la muerte del diseñador, Penélope Cruz siguió adelante con su trabajo. La actriz reveló en varias ocasiones todo su respeto por Donatella.

También busca el Emmy Antonio Banderas en la categoría de Mejor actor principal de serie limitada, por su rol como Pablo Picasso en la segunda temporada de "Genius". Es la primera vez que ambos españoles son nominado a la estatuilla.

Vale resaltar que en la ceremonia de los Creative Emmy, desarrollada el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, la española Ana Lozano se llevó un premio a Mejor maquillaje no prostético por su trabajo en "The Assassination of Gianni Versace".