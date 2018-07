Emmy 2018: conoce las nominadas a Mejor serie dramática

El mayor premio de la televisión está a solo dos meses de distancia. Se trata del Emmy 2018, a entregarse, como todos los años, en Hollywood (California, EUA). Este jueves por la mañana se anunciaron todos los nominados, entre ellos a una de las mayores categorías: Mejor serie dramática.

El Emmy 2018 supone la vuelta de "Game of Thrones" (HBO), que se quedó sin competir el año pasado (los episodios se transmitieron después del cierre de inscripciones) y que ahora puede llevarse nuevamente la estatuilla que ganó en 2015 y 2016.

Emmy 2018. "Game of Thrones", el fenómeno de HBO, regresa al prestigioso galardón de la TV con la nominación. (Foto: Difusión)

En la temporada 7, "Game of Thrones" muestra el encuentro de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington), reyes que unen fuerzas para enfrentar una amenaza sobrenatural que podría destruir el continente de Westeros. La temporada final llega en 2019.

De igual modo, otro nombre fuerte entre las nominadas al Emmy 2018 de drama es "The Americans", que tiene este año su última oportunidad para ganar el premio que, en sus temporadas anteriores, le fue esquivo a pesar de contar con el apoyo de la crítica.

"The Americans" también es parte de la nómina de aspirantes a Mejor serie dramática. (Foto: Difusión)

Creada por Joe Weisberg, "The Americans" sigue la historia de Elizabeth y Phillip Jennings, quienes aparentan ser un matrimonio estadounidense normal en los años 80. Ellos en realidad son agentes infiltrados de la Unión Soviética con misiones peligrosas.

HISTORIAS CORTAS, HISTORIAS PODEROSAS

Cada año cobra más relevancia otra categoría, la de Mejor serie dramática limitada. Entre los favoritos al galardón está "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", basada en uno de los crímenes más sonados de la década de 1990.

Creada por el prolífico Ryan Murphy, "The Assassination of Gianni Versace" sigue al modisto italiano en sus últimos días, esto antes de ser baleado por el desequilibrado Andrew Cunanan. Actúan Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Darren Criss; etc.

"The Handmaid's Tale", la serie de Hulu busca mantener su corona, luego de su exitoso paso por los Emmy de 2017. (Foto: Difusión)

"Westworld", otra serie de HBO entre las nominadas a Mejor serie dramática. (Foto: Difusión)

"Stranger Things". La segunda temporada de la serie de Netflix compite por ser la Mejor serie dramática. (Foto: Difusión)(Foto: Difusión)

"The Crown" y su tratamiento de la historia de la reina Isabel y la corona británica alcanzaron la nominación a Mejor serie dramática. (Foto: Difusión)

"This Is Us" cierra la nómina de candidatos a Mejor serie dramática de los Emmy. (Foto: Difusión)

El Emmy 2018 se entregará el lunes 17 de septiembre del 2018. Conoce todos los detalles de la entrega de premios y anuncio de nominados a continuación.