Emmy: "The Handmaid's Tale" vs. "Game of Thrones", la guerra por la corona de la TV

Con 22 nominaciones, "Game of Thrones" parte como favorita de los premios Emmy, que se entregarán este lunes 17 de septiembre en Los Ángeles. Pero la serie de HBO tiene un gran rival que hará de la ceremonia una de las más pujadas de la historia: "The Handmaid's Tale", el drama de Hulu que se alzó con el galardón del año pasado, recibió 20 nominaciones, y según la crítica, el lunes podría repetir el plato.

"Game of Thrones" engreída de los seguidores de historias de castillos y dragones, es una de las más premiadas de la ceremonia, aunque en su mayoría en categorías "creativas". En cambio, "The Handmaid's Tale", con su primera temporada, obtuvo 8 premios, entre ellos a la de Mejor Actriz dramática por la formidable actuación de Elisabeth Moss. ¿El invierno habrá llegado para "Game of Thrones"?

LAS PLATAFORMAS TAMBIÉN PELEAN

Netflix busca un hito en la próxima ceremonia de los Emmy. Con 112 postulaciones, el servicio de streaming tiene tres nominaciones más que el monstruo HBO y quiere terminar con la racha de 16 años de su competidor como la gran ganadora de la noche.

Entre sus apuestas están en la popular "Stranger Things" (12 nominaciones), la multipremiada "The Crown" (13 nominaciones), y la entretenida "GLOW" (10 nominaciones). La contienda se definirá en las categorías de guion y dirección.

Pero HBO no solo debe temer a Netflix: en la categoría comedia los favoritos podrían ser "Atlanta", de FX, o "The Marvelous Mrs. Maisel", de Amazon. Todas estas batallas por el preciado trofeo serán animadas por los comediantes Michael Che y Colin Jost, guionistas y actores del programa Saturday Night Live. Véalo.

DATO:

Los premios Emmy 2018 se transmitirán en vivo por TNT, desde las 6:00 p.m., con la cobertura de la alfombra roja.