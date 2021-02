En la cúspide Ed Sheeran cumple 30 años

Edward Christopher Sheeran, músico y guitarrista conocido como Ed Sheeran, es uno de los cantantes más exitosos de la última década, el intérprete de ¨Shape of you¨, celebra hoy sus 30 años. Sus canciones han alcanzado la fama mundial y gracias a sus letras es uno de los consentidos de la industria.

Desde pequeña edad se vio influenciado por la música de Bob Dylan, Eric Clapton y Van Morrison. Con apenas cuatro años comenzó a cantar en el coro de su iglesia local y a los once ya tocaba la guitarra; un instrumento que le apasiona y es parte indispensable en sus temas y presentaciones.

El británico siempre ha tenido una inclinación por crear su propia música y escribir sus canciones, habilidad que dejó al descubierto a los catorce años con sus primeras letras.

Aunque grabó varios sencillos no obtuvo mucha suerte, y por eso en 2008 decidió abandonar la escuela y dedicarse por completo a la música, se mudó a Londres y comenzó su travesía. El reconocimiento del público llegó después del lanzamiento de su primer sencillo ¨The A Them¨, canción que obtuvo una nominación en los Premios Grammy durante el 2013, en la categoría de Canción del Año.

El éxito de su carrera vino con el primer álbum de estudio ¨plus¨, que incluye los temas ¨Give Me Love¨, ¨Kiss Me¨ y ¨Wake Me Up¨, canciones escritas por Sheeran. Este disco fue el debut más exitoso en Estados Unidos, desde el año 2000.

Su siguiente apuesta fue acompañar a Taylor Swift como talonero de sus conciertos, estuvo cerca de la cantante mientras escribía su nuevo álbum ¨Red¨, y establecieron una sólida relación profesional. También colaboró escribiendo dos canciones para la popular agrupación One Direction: ¨Take Me Home¨ y ¨Little Things¨.

Para el 2014 Sheeran lanzó su segundo álbum de estudio ¨multiply¨, con temas de su autoría, el disco incluye los éxitos ¨One¨, ¨Don´t¨ y ¨Thinking Out Loud¨, este último tema le valió una nominación a los Premios Grammy de 2016, como Canción del Año. En 2017 vino el disco ¨divide¨ y los éxitos "Shape of You" y "Perfect", con este álbum vendió más de 15 millones de copias.

Ha realizado colaboraciones importantes junto a otros artistas: Justin Bieber, Bruno Mars, Travis Scott, Camila Cabello, Eminem, Khalid, entre otros. Dejando en evidencia su versatilidad en varios géneros musicales y su enorme talento.