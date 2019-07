En la mira de poder ser Elvis Presley

Luego de los éxitos cinematográficos de "Bohemian Rhapsody" y "Rocketman", inspirados en las vidas de Freddie Mercury y Elton John respectivamente, es el turno de Elvis Presley. La nueva cinta basada en el rey del rock and roll empezará pronto su rodaje y ya baraja diversos actores quienes podrían interpretar al icónico personaje.

Uno de los primeros actores que podría ser Elvis Presley es el también músico Harry Styles ("Dunkirk"), de quien se confirmó haber participado de un "casting" para el papel. Quienes compiten con Styles por este personaje son los actores Ansel Elgort ("Bajo la misma estrella"), Miles Teller ("Whiplash") y Austin Butler ("Once Upon a Time in Hollywood").

Como se recuerda, este "biopic" había sido anticipado desde 2014. Sin embargo, recién se confirmó a inicios de 2019, tras el fichaje de Tom Hanks como Tom Parker, el mánager de Presley.

La película estará dirigida por el australiano Baz Luhrmann y se centrará en el vínculo entre Elvis Presley y Parker.

La fecha de estreno aún está por confirmarse, pero se sabe que la producción de la cinta se trabajará en lo que resta de este 2019.

Harry Styles. Probablemente uno de los favoritos para interpretar al icónico artista. El cantante británico sigue siendo “carne fresca” en la actuación y esta podría ser la oportunidad perfecta para que él se involucre en un papel protagónico. El exintegrante de One Direction aún no tiene el personaje confirmado.

Austin Butler. El “biopic” será dirigido por Baz Lurman y el nombre de Austin también aparece en la lista. El intérprete de 27 años se dio a conocer por sus personajes de Nickelodeon, ya que participó en series juveniles como “Zoey 101”, “iCarly” y “Zeke & Luther”. A sus 27 años aspira a ser Elvis.

Miles Teller. Elvis Presley se convirtió en el ídolo de toda una generación en los años cincuenta ya que adoptó el sonido de la música afroamericana. El actor Miles Teller es uno de los que aspiran a retratar toda esta historia en la pantalla grande. Tiene 32 años y antes fue parte del elenco de “Divergente”.

Ansel Elgort. Es otro de los prospectos y es conocido por uno de sus últimos papeles, el de Tommy Ross en la adaptación de “Carrie”. También, destacó con el estelar en “Bajo la misma estrella”. Tiene 25 años y es originario de Manhattan, Nueva York. Un dato sobre él es que también es DJ.