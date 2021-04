"En mi puta vida he tocado a Frida Sofía": Enrique Guzmán

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera", fueron las palabras de Enrique Guzmán tras ser señalado por su nieta Frida Sofía como un abusador sexual.

Ayer la hija de Alejandra Guzmán aseguró en una entrevista que el cantante de "La Plaga" y "Tu cabeza en mi hombro" fue un hombre muy abusivo con ella y que desde los 5 años de edad la tocaba, ante esto el pionero del rock mexicano acudió al programa Ventaneando para hablar sobre el tema y asegurar que todo lo que ha escuchado de ella le duele en el alma.

"Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no ví y no la consciento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa".

"Cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía que yo era la maravilla máxima y que me invitaba a Miami para que me la pasara yo con ella y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años y yo no sé ni dónde se le pude meter la mano a alguien. Yo no sé qué hacer", aseguró llorando en entrevista con Pati Chapoy.

El que fuera vocalista de los Teen Tops recalcó que nunca le ha tocado un pelo a su nieta, que lo único que ha hecho es verla crecer. También explicó que en ningún momento se quedó solo con ella cuando era niña para hacer lo que se dijo.

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera. No le he podio más que verle su cara y verla crecer y es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura ni de la mano ni de darle un beso en un cachete. Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es...".

"No sé tocar indebidamente a nadie ni a mi mujer. Qué injusto... Sí he cometido errores en mi vida, igual que todo el mundo y los trato de corregir, pero que encontrarme de repente que la nieta que más quiero, que más estimo y a la que más cariño le debo de tener porque está indecisa, y porque está en un lugar en donde no la entienden nadie, tenía que estar yo y no sé cómo", aseguró.



Enrique Guzmán cree que esto fue por dinero



El padre de la Reina de Corazones, sin tratar de justificar a su nieta sobre lo que dijo de él, siente que todo esto se debe porque Alejandra Guzmán le quitó la ayuda económica y por tal motivo utiliza a la familia para decir cosas y para que le paguen por las entrevistas que da.

Guzmán explicó que el departamento donde Frida Sofía vive en Miami, Florida, se lo regaló su mamá y que abajo de este se encuentra el de Alejandra, sin embargo desde que comenzó el problema entre ellas, la famosa rockera no ha viajado para allá.

"Lo único que pudo haber sido y que detonó esto, puede ser que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco... No sé cuando, pero hace poco le retiró los gastos económicos, pero si eso es la razón por lo que le está moviendo el tapete a Frida entonces está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera o lo que el periodista quiera y de ahí sacar dinero para vivir, no sé, es la única explicación que puedo sacar en mi mente", aseguró.



Guzmán no enfrentó a Pablo Moctezuma



Entre los temas que se hablaron, fue el del supuesto problema que llevó a Enrique Guzmán y a Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía a enfrentarse con pistolas en mano por ver quién le daba el apellido a la ahora joven de 30 años de edad.

El cantante aseguró que fue la misma Alejandra quien decidió no ponerle el apellido Moctezuma y sí el de su padre.

"El Guzmán se lo puso su mamá porque tuvo diferencias con Pablo. Y entonces le quitó el apellido y le puso el Guzmán, pensando que era lo mejor, pero no es un reclamo. Yo con Pablo nunca me he visto frente a frente y no nos hemos sacado pistola... No es cierto. De dónde saca esas ideas y además se las cree y eso es lo peor.