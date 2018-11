¿En qué año se desarrolla cada película del UCM? Descúbrelo aquí

"The First 10 Years" es el libro de Marvel Studios que será lanzado este martes 20 de noviembre, donde todos los fans de lossuperhéroes podrán entender el orden de los sucesos que han marcado a la historia del universo cinematográfico.

n más de una ocasión, los seguidores del Universo Marvel han tenido la confusión al momento de conectar el orden de los sucesos vistos en cada película.

Empecemos con "Spider-Man: Homecoming", que comenzó con un recuerdo que ocurrió un tiempo después de la batalla contra las fuerzas Chitauri de "Los Vengadores" en la primera película; pero la nueva historia del hombre arácnido es llevada 8 años después, lo que quiere decir que sería en el 2020; por lo que ahora esta ha sido modificada para ser instaurada en el 2016.

Por otro lado, "Ant-Man 2" ocurre antes de"Infinity War", ya que Scott Lang aún está cumpliendo su arresto domiciliario, y en la escena post-crédito se ve el chasquido de Thanos. Además, "Capitana Marvel" se situará en 1995, por lo que a Nick Fury le faltarán 15 años para ir a la casa de Tony Stark para hablarle de la iniciativa "Los Vengadores".

Esta es la línea de tiempo oficial de "The First 10 Years":



1943-1945: "Captain America: The First Avenger".

2010: "Iron Man".

2011: "Iron Man 2", "The Incredible Hulk", "Thor".

2012: "The Avengers", "Iron Man 3".

2013: "Thor: The Dark World".

2014: "Captain America: The Winter Soldier", "Guardians of the Galaxy", "Guardians of the Galaxy 2".

2015: "Avengers: Age of Ultron", "Ant-Man".

2016: "Captain America: Civil War", "Spider-Man: Homecoming".

2016-2017: "Doctor Strange".

2017: "Black Panther", "Thor: Ragnarok", "Avengers: Infinity War".