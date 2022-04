Encuentran armas en la residencia del rapero A$AP Rocky, acusado de un tiroteo

La Policía de Los Ángeles encontró varias armas en la residencia del rapero A$AP Rocky, que fue detenido la semana pasada por ser sospechoso de disparar a otra persona en un altercado sucedido el pasado noviembre en Hollywood.



Los agentes informaron este jueves de que han localizado múltiples pistolas con la licencia en vigor, aunque no determinaron si estuvieron involucradas en el tiroteo del que está acusado el artista, que ha quedado en libertad tras pagar una fianza de más de 500.000 dólares.



Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times, también encontraron otras evidencias relacionadas con el caso, de las que no dieron más detalles.



El rapero, cuyo nombre real es Rakin Mayers, fue arrestado el pasado 20 de abril al aterrizar con su avión privado en el aeropuerto de Los Ángeles, donde llegó tras pasar unos días en Barbados con su novia, la cantante Rihanna, quien está embarazada de su primer hijo.



Rihanna estaba presente en el momento de la detención e inmediatamente después las autoridades aprobaron una orden de registro de su residencia.



El tiroteo, que supuestamente ocurrió el pasado 6 de noviembre, no había trascendido hasta el día de la detención, cuando la Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció la investigación en su perfil de Twitter.



Al parecer, una discusión entre A$AP Rocky y un conocido derivó en una pelea tras la que el rapero disparó al segundo, causándole heridas leves que precisaron de ayuda médica.



Según la Policía, A$AP Rocky estaba acompañado de otras dos personas que huyeron con él a pie por un cruce de calles ubicado entre las míticas avenidas Sunset Boulevard y Hollywood Boulevard.



"Los detectives trabajaron diligentemente para investigar y corroborar la información, que ayudó a identificar al sospechoso", declaró la Policía, que llevará el caso a instancias judiciales.



En mayo de 2019, A$AP Rocky fue detenido y pasó un mes en prisión en Suecia tras una pelea en la que fue acusado de pisotear a un hombre en el suelo.



El caso llegó hasta el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien solicitó públicamente al país que retirara los cargos contra él si quería evitar "serias consecuencias".



Por su parte, A$AP Rocky y Rihanna anunciaron hace unas semanas que esperan su primer hijo y la cantante se dejó ver embarazada durante estos días por las calles de Barbados.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora