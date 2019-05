"Endgame" logró otra marca histórica

Tras haberse convertido en el estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, "Avengers: Endgame" hizo lo propio en China y se considera el filme extranjero más visto de la historia.

La cinta de la saga de superhéroes de Marvel consiguió recaudar en China hasta el 3 de mayo unos 3,774 millones de yuanes ($560 millones), en parte ayudada por los excelentes resultados que está registrando durante las jornadas festivas entre el 1 y 4 de mayo.

El récord anterior lo tenía la película de 2017 de Universal Pictures "The Fate of the Furious", la octava entrega de la popular saga de acción y aventuras "Fast and Furious", que logró recaudar 2,670 millones de yuanes ($396 millones, 354 millones de euros).

China es el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

Hollywood reina en las salas del gigante asiático en cuanto a cine proveniente del extranjero.