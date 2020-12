"Enfermo, Dios que asco de tipo". Así criticaron a este youtuber por hablar de Lali Espósito

En Twitter la cuenta @lxtinoGang publicó un vídeo en el que el youtuber se expresa de Lali Espósito de una forma en la que “la vuelve un objeto” y los fans de la artista se disgustaron luego de escuchar cómo él describía cada parte de su cuerpo, y el cual, según él, la posiciona como “la mujer perfecta”.

“Asco! Youtuber famoso por siempre pasar vergüenza, nombra a Lali como ejemplo en su asqueroso discurso de ‘mujer perfecta’ ”, escribieron como descripción del tweet donde publicaron el vídeo.

“Enana como me gustan, si anda entre 1.50 m. -1:55. es enana, ya si es enana ya tiene 6 puntos arriba, “dos cabezas” (refiriéndose a los pechos de la artista) tiene dos puntos más, una linda cara 10, ya está, no pido más nada… o sea Lali Espósito”, dijo en el vídeo, el youtuber de quien no mencionan el nombre.

“Que machista pelotudo, se tienen que extinguir los idiotas como este”, “Que asco de verdad”, “Que asco”, “enfermo, Dios que asco de tipo”, son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Twitter los internautas.