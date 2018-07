Enojada con los que dudan de su romance

Gigi Hadid dejó un par de extensos comentarios en una publicación de una cuenta de Instagram dedicada a exponer lo que califican como la falsa relación entre ella y Zayn Malik, de 25 años, con quien se reconcilió hace unos meses después de una corta ruptura. La cuenta, privada, publica confesiones sobre la pareja que envían otros usuarios.

Por ejemplo, una publicación compartida el martes era una foto de Hadid y Malik muy románticos, con una confesión escrita por un usuario que decía: “Zigi hace lo que sea por publicidad. El hecho es que Zayn no seguirá a Gigi o publicará una foto de ella en su Instagram de nuevo”. Esto, porque el cantante de 25 años no sigue a su novia en Instagram.

Ante esto, la top model no se quedó callada: “Parece que ustedes me etiquetan en una nueva publicación cada día. Por favor, paren... Simplemente es negativo. No tengo ningún rencor contra ustedes, solo sé que hay un mundo maravilloso allá afuera con el que relacionarse, en vez de tratar de analizar una relación entre dos personas que ni conocen y de las que no ven el 99 % de lo que les pasa”, escribió Hadid en un comentario.

“No necesito que me siga alguien que está virtualmente inactivo en la aplicación. Mis ojos están tatuados en su pecho”, continuó, refiriéndose al tatuaje de Malik y finalizó: “Simplemente me encantaría que encuentren otra cosa que los inspire en la vida”.