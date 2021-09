Enrique Iglesias. Foto: Cortesía

Enrique Iglesias le dirá adiós a los discos.

El cantante español afirmó que los discos ‘Final Vol 1 y Vol 2” serán los últimos en su carrera.

“Es un proyecto que el título lo dice todo es el final de esta etapa mía musical como álbum, el hecho de hacer, de poner 10 o 12 canciones en un disco escribir solo para ese disco en el futuro voy a sacar un sencillo o a lo mejor no sé, pero un álbum de 10, 12 canciones esta obra es mi etapa final”, expresó.

“Va a tener volumen 1 y volumen 2 ese se sacará en el 2022, estoy feliz, estoy contento”.

¿Por qué el final?

“Final porque es un proyecto que ya llevaba un par de años haciendo y escribiendo las canciones debí haberlo lanzado en el 2017, pero dado a muchas circunstancias la gira y el Covid lo lanzamos este año. Esta es una etapa final de mi carrera de hacer discos como he dicho en muchas entrevistas no voy a parar de escribir canciones nunca”, dijo.

¿Alguna razón en especial tomas esta decisión porque ya eres papá, quieres hacer una pausa, llevártela más tranquilo?

“No sé siquiera estar más tranquilo, pero en mi carrera sentía que era algo necesario, tengo que hacerlo me siento cómodo y siento que es un disco como te acabo de decir llevo planeándolo desde el 2017 y este año en el 2021 cuando se lo volví a plantear a la compañía de discos y todos estamos dispuestos a hacerlo ellos sabían que iba a ser mi último disco”, afirmó.

El álbum “Final Vol 1”contiene 11 temas y 5 de ellos son inéditos.

Esta producción llega después de “Sex and Love’ publicado en el 2014.

El álbum incluye el éxito “Me Pasé” el cual es una colaboración con Farruko.

También, hay temas como “Te Fuiste” (Ft Mike Towers), “Duele el Corazón” (Ft Wisin), “Súbeme a la Radio” (Ft Descemer Bueno y Zion & Lennox), “El Baño” (Ft Bad Bunny) y “Move to Miami” (Ft Pitbull).

El álbum lleva 7.1 mil millones de reproducciones con 3.4 mil millones de vistas en video a tan solo una semana de su lanzamiento.

Este disco ya cuenta con 57 certificaciones platino en 22 países, incluyendo Estados Unidos.

Las canciones de este álbum han acumulado 108 certificaciones platino en 23 países y 18 certificaciones de oro en 12 países.



Arranca gira con Ricky Martin



Nuestro encuentro con Enrique fue en el área de “backstage” de la arena del hotel y casino MGM, a donde acudió esta semana a ensayar junto con Ricky Martin lo que será su nuevo espectáculo.

Enrique y Ricky inician este sábado en Las Vegas la gira que realizarán juntos por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá y la sede será el hotel y casino MGM.



Es la gira, en donde tendrán como invitado especial en algunos lugares a Sebastián Yatra, la cual en un principio iniciaría el año pasado, pero por la pandemia tuvo que posponerse a estas fechas.

¿Cómo te sientes Enrique a horas de iniciar esta nueva aventura musical?

“Sin duda una nueva aventura musical feliz, yo estoy feliz de estar arriba del escenario, cerca de mis fans, cerca de mi público Ricky es un buen amigo mío, Sebastián también nos la vamos a pasar muy bien”, dijo Iglesias.

¿La gente se pregunta siendo tu una gran estrella, Ricky es una gran estrella no hay egos en el escenario como ha fluido toda esa comunicación?

“Yo creo que no hay egos porque nos conocemos de hace muchos años y nos hemos llevado siempre estupendamente bien hacer una gira juntos con otros artistas no es fácil, te tienes que llevar bien si no se va a notar la fricción y se va a notar arriba del escenario y el público se puede dar cuenta”.

¿En qué momento te llega esta gira a nivel profesional y personal?

“Pues me llega en un momento personal estupendo estoy disfrutando ser padre muchísimo los últimos tres años y medio de mi vida y también echaba mucho de menos estar arriba del escenario, llevaba un año y pico que no podía estar arriba del escenario por Covid así que lo vamos a celebrar, disfrutar el espectáculo es impresionante”, expresó.

¿Cómo llevas la pandemia?

“La pandemia para todos ha sido horroroso, pero si ha habido algo positivo para mí en lo personal es que he podido estar en casa un año y pico he visto a Mary que tiene un año y medio nació justo antes de Covid, mes antes y he estado en casa todos los días y verla crecer y desarrollarse y a mis gemelos también por supuesto”.

¿Cómo has disfrutado esta etapa de tu vida como papá?

“Ha sido increíble me la paso estupendamente cada día cuando me despierto, cuando estoy con ellos, cuando se pelean, cuando se ríen, cuando me pegan, cuando me chillan me la he pasado muy bien”, dijo.

“He estado más con mi familia con mis tres bebés, con mi novia en casa solos la verdad que hemos estado muy unidos y la hemos pasado bien, con mis hermanos y con mis hermanas por Covid no hemos estado no hemos estado tantas veces juntos”.

¿Y con tu padre has hablado?

“Con mi padre he hablado un par de veces y está bien”, afirmó.

Por el momento, la gira solo comprende 26 conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá como Los Ángeles, Chicago, Toronto, Montreal, Houston, Boston, Miami, Nueva York, Atlanta, San Antonio y Washington, entre otras.