Enrique Iglesias manosea a su telonera en un concierto y le llueven las críticas

A @enriqueiglesias “se le pasa la mano” y toca la retaguardia a una cantante en pleno escenario. Esta vez Enrique recibió fuertes críticas por la falta de respeto y sobretodo ahora que es padre. #OpinaEnDA

